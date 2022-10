Kommentar Mehr Christians als Frauen: Die Quote bringt noch lange nicht genug

Männer sind in wichtigen Führungspositionen noch immer klar in der Überzahl.

Eine Auswahl treffen, das ist immer hart – und in Geschlechterfragen oft sogar harte Realität. Gerade einmal zwei der zwölf Wirtschaftsvertreter, die mit dem Bundeskanzler nach China fliegen, sind Frauen. Weil Deutschlands Topmanagement immer noch extrem männlich dominiert sei, habe man regelmäßig Probleme, überhaupt genügend Frauen zum Mitreisen zu gewinnen, heißt es aus Regierungskreisen. So weit die bittere Realität.

Gerade einmal um 0,8 Prozent ist der Frauenanteil in Deutschlands höchsten Führungszirkeln in den vergangenen zwölf Monaten gestiegen. Laut der gemeinnützigen Allbright-Stiftung stehen im Jahr 2022 auf der Liste somit immer noch mehr Männer, die Christian heißen, als Frauen. Eine moderne, weltoffene Industrienation sieht definitiv diverser aus.

Wer Zweifel daran hatte, ob eine Frauenquote wirklich etwas bringen würde, der muss spätestens in diesem Jahr einsehen: Sie bringt noch lange nicht genug. So ist das Miniplus beim Frauenanteil vor allem auf die großen Dax-Konzerne zurückzuführen – also jene Unternehmen, für die bereits eine verbindliche Frauenquote im Vorstand gilt.

In den meisten anderen Unternehmen scheint in Sachen Diversity das gleiche Ambitionslevel zu herrschen wie eh und je. Mit den immergleichen Ausreden: „Wir finden halt niemanden.“ Oder: „Das geht nicht in unserer Branche.“ Oder neuerdings: „Wir haben gerade echt andere Probleme.“ Dabei helfen divers-durchmischte Teams, um erfolgreich durch die Krisen dieser Zeit zu steuern, wie Studien etwa von der Strategieberatung McKinsey zeigen.

Behalten wir jedoch das aktuelle Tempo bei, ist erst in 42 Jahren so etwas wie Geschlechterparität im Topmanagement erreicht. So viel Zeit dürfte keine Firma angesichts von Krieg, Corona und Fachkräftemangel haben. Mal ganz abgesehen davon, dass Bilder von rein männlichen Vorständen, Podien oder Flugzeugbesetzungen immer wieder enormes Shitstorm-Potenzial bergen.

Frauenquote im Vorstand: Schluss mit Schlupflöchern

Umso unverständlicher ist da die deutsche Diversity-Lethargie einiger Unternehmen, in der Schlupflöcher genutzt werden, solange sie noch offenstehen. So hat der Kölner Außenwerber Ströer beispielsweise vor Kurzem seinen Vorstand von vier auf drei Mitglieder verkleinert – mit dem Nebeneffekt, dass das MDax-Unternehmen trotz drei Männern und null Frauen im Vorstand nun die Vorgaben des Quotengesetzes Füpog II erfüllt. Denn: Die Regelung greift erst ab einer Vorstandsgröße von mehr als drei Mitgliedern.

Ob hinter solchen Fällen Kalkül steckt oder nicht: Sie machen klar, dass es nur eine Frage der Zeit sein kann, bis der Gesetzgeber bei den Kriterien für die Frauenquote nachschärft. Forderungen dazu sind bereits auf dem Tisch. Sie könnten auch jüngere Börsenkonzerne treffen, die ebenfalls oft von der aktuellen Quotenregelung ausgenommen sind, weil sie keine Betriebsräte haben.

Noch haben Unternehmen die Wahl, auch wenn diese dem ein oder anderen Christian nicht schmecken mag. Entweder sie handeln jetzt und finden mit zeitlichem Vorlauf die besten Frauen für ihre wichtigsten Posten und ziehen auf den Ebenen darunter weitere weibliche und internationale Talente groß.

Oder sie wurschteln sich weiter durch und verwenden ihre Energie darauf, bestehende Regeln zu umgehen und Shitstorms abzuwenden – um dann in ein paar Jahren womöglich dazu gezwungen zu werden, mehr Frauen in den Vorstand zu holen, wenn alle anderen auch mit der Suche beginnen.

Ja, Quoten sollten immer nur ein Hilfsmittel sein. Doch dort, wo sie gelten, da wirken sie, wie die Zahlen zeigen – ganz im Gegensatz zum Prinzip Freiwilligkeit.

