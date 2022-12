Kommentar Neues LNG-Terminal – Abhängigkeit von Russland wäre vermeidbar gewesen

In Rekordzeit hat Deutschland die Möglichkeit geschaffen, verflüssigtes Erdgas aus aller Welt selbst zu importieren. Das entlarvt vor allem frühere Versäumnisse.

LNG-Schiff "Hoegh Esperanza" in Wilhelmshaven

Deutschen Spitzenpolitikern ist angesichts von Deutschlands erstem LNG-Terminal offenbar zum Feiern zumute: Bei der Einweihung am Samstag fiel keine Phrase so häufig wie der Begriff „neue Deutschlandgeschwindigkeit“. Bundeskanzler Scholz sprach angesichts der kurzen Zeitspanne, in der das Terminal realisiert wurde, von einem „Weltrekord“.

Der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil nannte das Terminal eine „großartige politische Leistung, auf die man stolz sein kann“. Immerhin ist es binnen weniger Monate gelungen, Deutschland den direkten Import von verflüssigtem Erdgas – sogenanntem LNG – zu ermöglichen.

Das Terminal ist ein wichtiger Baustein in Deutschlands Bemühungen, die Lücke durch ausbleibende russische Gaslieferungen zu füllen. Und angesichts von jahrelang verschleppten Großprojekten wie dem Berliner Flughafen BER ist es in der Tat bemerkenswert, dass es in diesem Fall so schnell ging.

LNG-Terminal in Deutschland: Bau wäre viel früher möglich gewesen

