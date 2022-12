 Kommentar: Selenski und Putin: Der ungleiche Zweikampf der Kriegsgegner

Wladimir Putin erliegt zunehmend seiner eigenen Bunkermentalität, während Wolodimir Selenski sein Volk und seine Bündnispartner mobilisiert. Das könnte am Ende kriegsentscheidend sein.

Putin verfolgt weiterhin seinem Ziel: Der Vernichtung der Ukraine. (Foto: IMAGO/photo2000) Plakat bei einer Demonstration in Erfurt nach Kriegsbeginn

Bilder offenbaren oft schonungslos die Wahrheit: Das gilt in besonderem Maße für Wladimir Putin und Wolodimir Selenski: Beide zeichneten am Dienstag in ihren Augen verdiente Kämpfer aus.

Der ukrainische Staatschef übergab Orden an Soldaten, und dies in den Schützengräben der heftig umkämpften Donbass-Stadt Bachmut. Er nahm dafür ein hohes Risiko in Kauf, indem er sich unmittelbar an die Front begab. Russlands Präsident indes steckte im sicheren Kreml russischen Vertretern der von Moskau annektierten ukrainischen Gebiete Orden an. An der Front war der russische Autokrat bisher nie.