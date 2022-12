Ukraine Selenski fliegt nach Washington – Biden will „Botschaft an Putin“ senden

Seit Kriegsbeginn ist der ukrainische Präsident nicht ins Ausland gereist. Am Mittwoch fliegt er in die USA und trifft Joe Biden. Der Zeitpunkt ist strategisch gewählt.

Der US-Präsident empfängt seinen ukrainischen Amtskollegen in Washington. (Foto: AP) Joe Biden

Washington Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski reist am Mittwoch zu einem Besuch nach Washington. Das bestätigte das Weiße Haus, zuvor hatten bereits mehrere Medien darüber berichtet.

Keine 24 Stunden soll sich Selenski in den USA aufhalten. Doch die kurzfristig anberaumte Reise in die US-Hauptstadt Washington ist aus Sicht der US-Regierung ein Signal der Stärke. „Hier geht es darum, eine Botschaft an Wladimir Putin und an die ganze Welt zu senden“, sagte ein hochrangiger Beamter des Weißen Hauses am Dienstagabend. „Amerika wird für die Ukraine da sein, solange es notwendig ist“.

Selenskis Besuch kommt in einer kritischen Phase des Angriffskriegs. Russland bombardiert in der Ukraine Zivilisten und Stromnetze, Millionen Menschen steht ein Winter in Kälte und Dunkelheit bevor. Nach dem Kriegsbeginn am 24. Februar hatte Selenski sein Land nicht verlassen, es ist seine erste Auslandsreise seit der russischen Invasion.