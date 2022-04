Kommentar Tankrabatt: Die heiße Luft der Liberalen

Die Ampelkoalition hat sich mit dem Plan, in Preise einzugreifen, ein faules Ei ins Osternest gelegt. Die FDP dürfte sich darüber besonders ärgern.

Ausgerechnet die Liberalen wollen in den Markt eingreifen. (Foto: dpa) Benzinpreise

Die Ampelkoalition will fast sechs Milliarden Euro Steuergeld ausgeben, um Pendler und Transporteure im Land zu entlasten. Doch so, wie sich die Spritpreise längst wieder im Sinkflug befinden, so entpuppt sich auch die als „Entlastungspaket“ bezeichnete, staatlich verordnete Rabattschlacht an Tankstellen sowie Ticketautomaten bei Bus und Bahn als ein Ballon, dem die Luft ausgeht, bevor er überhaupt für Staunen sorgen kann.

Die Koalition hat sich auf die Fahne geschrieben, die Energiesteuer auf Benzin und Diesel um 30 und 14 Cent zu senken. Die Mineralölkonzerne sollen die Spritpreise um jenen Betrag senken. Nun zeigt sich aber im Entwurf des Bundesfinanzministers, dass ein Rabatt per Gesetz in einer Marktwirtschaft unrealistisch ist.