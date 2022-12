Kommentar Volkswagen braucht den neuen Realismus von Konzernchef Blume

Der frühere VW-Chef Herbert Diess wollte zu viel vom Wolfsburger Autobauer. Sein Nachfolger Oliver Blume muss die hehren Wünsche zusammenstreichen.

Volkswagen braucht statt kühner Träume eine ordentliche Portion an Realismus. (Foto: dpa) VW-Logo

Herbert Diess hatte seine ganz eigene Vision: Der frühere Volkswagen-Chef wollte den Autohersteller am Vorbild von Tesla ausrichten. Die VW-Fertigung sollte dasselbe Produktivitätsniveau wie das des US-Konkurrenten erreichen, und bei der Software sollten die Wolfsburger in wenigen Jahren in der ersten Liga spielen.

Doch Oliver Blume hat andere Pläne. Unter dem neuen Konzernchef wird immer deutlicher, dass Diess das Unternehmen überfordert hat. Volkswagen ist eben nicht Tesla, sondern ein traditioneller Autohersteller, der viel Ballast aus der Vergangenheit mit sich schleppt.

Volkswagen braucht statt kühner Träume eine ordentliche Portion an Realismus – genau das, was Blume dem Autohersteller in seinen ersten 100 Tagen im Amt verordnet hat. Diess hat viele Projekte nur angeschoben und zu wenig auf deren tatsächliche Umsetzung geachtet. Das ist es, was Oliver Blume jetzt leisten muss.

VW muss die Software-Entwicklung strecken