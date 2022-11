Kommentar Von Amazon bis Meta – die besten Zeiten von Big Tech sind vorbei

Die Krise mehrerer Tech-Konzerne zeigt: ihr Geschäftsmodell stößt an Grenzen, das Wachstum flacht ab. Das Zeitalter der allmächtigen Chefs ist vorüber, mehr Demut ist nötig.

Der Meta-Chef stößt mit seiner Strategie an Grenzen. (Foto: Reuters) Mark Zuckerberg

Bislang kann man das Wirken von Elon Musk bei Twitter mit nur einem Wort umschreiben: Desaster. Es zeigt sich: Zu viel Macht in den Händen einer Person bedeutet immer auch ein hohes Risiko. Das ist auch bei Meta der Fall, wo Mark Zuckerberg Milliarden in das Metaverse investiert hat. Bislang gab der CEO dafür das 20-Fache dessen aus, was Apple in das erste iPhone steckte – ohne viel vorweisen zu können.

In Boomzeiten würde das vielleicht weniger auffallen. Doch flacht sich das Wachstum von Amazon, Apple, Google, Meta und Microsoft ab. Die Netzwerkeffekte schwächen sich ab, die Werbeeinnahmen unterliegen anders als früher konjunkturellen Schwankungen – und die Börsenkurse fallen. Insgesamt verloren die fünf Tech-Werte im vergangenen Jahr fast drei Billionen Dollar an Marktkapitalisierung.