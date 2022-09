Kommentar Votum ohne Aussagekraft: Der Rückhalt für Putin in der Bevölkerung ist endlich

Der Kreml wird versuchen, die Ergebnisse der Regionalwahlen als Legitimation der Herrschaft Putins zu vermarkten. Doch der Schein trügt.

Eine wirkliche Wahl haben die Menschen sowieso nicht – das Ergebnis ist deshalb nicht aussagekräftig. (Foto: dpa) Regionalwahlen in Russland

Als am Sonntagabend die Wahllokale in Russland schlossen und kurz darauf Hochrechnungen der ersten Auszählungen bekanntwurden, zeigte sich kaum jemand ernsthaft überrascht: Einen breiten Erfolg der Kremlpartei Geeintes Russland hatten nicht nur putintreue Politiker prognostiziert, sondern auch viele der noch im Land verbliebenen Oppositionellen so erwartet.

Denn de facto hatten die Bürgerinnen und Bürger kaum eine Wahl: Kandidatinnen und Kandidaten der Opposition waren in vielen Fällen gar nicht erst zur Wahl zugelassen, vor allem, wenn sie sich offen gegen Russlands Krieg gegen die Ukraine stellten. Darüber hinaus meldeten Wahlbeobachter der unabhängigen Organisation Golos, die schon seit vergangenem August in Russland als sogenannter „ausländischer Agent“ eingestuft ist, eine Reihe von möglichen Betrugsfällen. Als „ausländische Agenten“ bezeichnet die Regierung Organisationen oder Individuen, die unter „ausländischem Einfluss“ stehen.