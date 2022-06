Kommentar Warum die 42-Stundenwoche keine Lösung für den Fachkräftemangel ist

Statt einer längeren Lebensarbeitszeit fordert Industrie-Präsident Russwurm, durch längere Wochenarbeitszeiten fehlende Fachkräfte auszugleichen. Das ist aus der Zeit gefallen.

In Douglas Adams’ Science-Fiction-Roman „Per Anhalter durch die Galaxis“ fällt die Antwort auf die Frage nach dem ultimativen Sinn des Lebens denkbar einfach aus. Sie lautet schlicht und einfach „42“ – nicht mehr und nicht weniger.

Industriepräsident Siegfried Russwurm hat nun die Antwort auf eine der größten Herausforderungen für Deutschland in den kommenden Jahren gefunden. Er brachte im Kampf gegen den Fachkräftemangel die 42-Stunden-Woche ins Spiel.



Seine Erklärung klingt einfach. Da eine längere Lebensarbeitszeit mit der Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP unrealistisch sei, soll es nun eine längere Wochenarbeitszeit richten. Optional und bei vollem Lohnausgleich. Die Analyse von Russwurm ist richtig.

Deutschland steuert auf eine Wirtschaft ohne Menschen zu. Die Amerikaner sprechen vom „big quit“, wenn die Mitarbeiter an den Flughäfen, in Restaurants oder in den Pflegeheimen ausgehen.

