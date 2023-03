Kommentar Was die Bankenkrise über den digitalen Euro lehrt

Zentralbankgeld ist besonders sicher, heißt es. Aber in der aktuellen Krise ist es gut, dass wir nicht zu viel davon haben.

Die Europäische Zentralbank denkt über die Einführung eines digitalen Euros nach. (Foto: IMAGO/Ralph Peters) Euro-Symbol vor der alten EZB-Zentrale

Stell dir vor, wir haben eine weltweite Bankenkrise und es gibt einen digitalen Dollar und einen digitalen Euro. Eines der Argumente für digitales Bargeld ist, dass die Bürger damit besonders sicheres, direkt von der Notenbank garantiertes „Zentralbankgeld“ in die Hand bekommen, was sonst nur noch mit dem – immer weniger benutzten – Bargeld der Fall ist.

Im Grunde wäre daher die Krise ein ideales Argument für den Euro in digitaler Form: Wenn die Geschäftsbanken wanken, will man nicht allein auf deren Geld und damit auch deren Zahlungsfähigkeit angewiesen sein.

In der aktuellen Krise haben Anleger ihr Geld aus angeschlagenen Geldhäusern wie der Silicon Valley in zuvor nicht bekanntem Tempo abgezogen, wie US-Finanzministerin Janet Yellen angemerkt hat, was ihr im Netz Spott eingebracht hat („Janet, hast du ein Smartphone?“). Gerüchte und Informationen verbreiteten sich schneller denn je, und mit dem Smartphone haben Kunden ihr Onlinebanking jederzeit in der Tasche.