Kommentar Wir brauchen keinen weiteren Rettungsschirm

Ein neuer ESM-Fonds soll die Folgen des Ukrainekriegs lindern. Die Politik hat dabei vergessen, welchen Zweck ein Rettungsschirm für die Wirtschaft haben soll.

Ausgerechnet in Zeiten des Kriegs sind Europas Mittel zur wirtschaftlichen Krisenbekämpfung weitgehend erschöpft. (Foto: dpa) Euro-Münze

Zehn Jahre ist es jetzt her, da steuerte die Euro-Krise auf ihren Höhepunkt zu. Zypern, Spanien, Italien – ein Land nach dem anderen verlor das Vertrauen der Finanzmärkte. Am Ende sah sich Mario Draghi, damaliger Chef der Europäischen Zentralbank (EZB), gezwungen, seinen legendären Satz zu sprechen: Er werde „alles Notwendige tun“, um den Euro zu retten, koste es, was es wolle.

Die Rettungsoperation ist gelungen, die Gemeinschaftswährung hat überlebt. Überwunden war die Euro-Krise aber nie. Denn überlebt haben mit dem Euro auch all die strukturellen Probleme, die in den vergangenen zehn Jahren verdrängt wurden. Doch nun steuert der Währungsraum auf den Punkt zu, an dem die Politik der Problemverschleppung nicht mehr ohne größere Nebenwirkungen funktioniert.