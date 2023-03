 Kommentar: Xi weicht keinen Millimeter von Putin ab

Keine Mühen scheute Kremlchef Wladimir Putin, um Chinas Staatsoberhaupt Xi Jinping in Moskau zu umschmeicheln. Trotz hochkarätigem Programm und exquisiter Bewirtung – zum Diner am Montag gab es unter anderem Rentier und Wachtelpfannkuchen – zeigte sich Xi zurückhaltend: Ein Versprechen, von Russland deutlich mehr Gas zu kaufen, konnte Putin seinem „lieben Freund“ beispielsweise nicht abringen.

Dennoch ist die Hauptbotschaft, die von diesem Gipfel ausgeht, für Putin ein Erfolg: Peking steht zu Moskau. Das heißt: Die vage Hoffnung, Xi könne Druck auf Putin ausüben und zu einem baldigen Ende der Kämpfe in der Ukraine beitragen, ist mit seinem Besuch endgültig verflogen.

Zwar gibt sich Xi gerne als Friedensvermittler und verweist auf das von China vorgestellte Zwölfpunktepapier. Doch das enthält kaum konkrete Vorschläge für einen Frieden in der Ukraine, vor allem aber sieht es keinen Rückzug der russischen Truppen vom gesamten Staatsgebiet der Ukraine vor.

In Wahrheit stützt China also vor allem Russlands Position. Fünf Mal haben Putin in Xi seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine gesprochen, während der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski noch immer auf ein erstes Telefonat wartet. Für die Ukraine gab der Staatsbesuch demnach keinerlei Anlass für Optimismus.

Für Europa und die USA kann all das nur bedeuten: Jetzt erst recht der Ukraine im Kampf um ihre Souveränität und territoriale Integrität den Rücken stärken – und zwar geschlossen.

Auf die Initiativen anderer zu hoffen oder sich von ihnen ablenken zu lassen bedeutet den Verlust von kostbarer Zeit. Xi ist kein ehrlicher Makler in diesem Konflikt. Der Präsident trifft seine Entscheidungen mit ganz anderem Kalkül. Er sieht in Russland einen Partner für sein Ziel einer Weltordnung ohne westliche Dominanz.

Eine schnelle Abkehr von seiner aktuellen prorussischen Position ist deshalb unwahrscheinlich. Daraus muss der Westen auch Schlussfolgerungen im Bezug auf das eigene Verhältnis zu China ziehen.

China nutzt Russlands selbst verschuldete wirtschaftliche Schieflage aus, um die eigenen politischen Interessen voranzutreiben. Einem Staatsführer Xi, der sich offen an die Seite eines vom Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag wegen Kriegsverbrechen Gesuchten stellt, geht es weder um das Wohlergehen der Menschen in der Ukraine noch um die Entwicklungsmöglichkeiten des angeschlagenen Russlands – sondern einzig um eigene Interessen.

