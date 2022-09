Auf die jüngsten Rückschläge reagierte Putin mit einer Atomdrohung. Ist das nur heiße Luft des Aggressors – oder könnte ein nukleares Szenario Realität werden? Zwei Meinungen.

Putin hat seinen Platz in der Geschichte eingenommen – als gescheiterter Aggressor. (Foto: AP) Wladimir Putin

Pro: Gefährlich und ignorant

Von Christian Rickens

Mit beeindruckender Selbstsicherheit interpretieren westliche Kommentatoren Wladimir Putins Eskalationsdreiklang aus Scheinreferendum, Teilmobilmachung und Atomwaffendrohung als letztes Aufbäumen eines Diktators, der im Grunde schon besiegt sei. Wir alle wünschen uns, dass der Angriffskrieg gegen die Ukraine mit einer deutlichen Niederlage Russlands endet. Doch das sollte uns nicht zu einer verklärten Sicht auf die Lage verleiten.

Gerade weil es für Russland militärisch nicht gut läuft, muss der Westen Putins Drohung ernst nehmen. Mit Atomwaffen könnte Putin die Lage in der Ukraine strategisch entscheidend zu seinen Gunsten ändern. Was ihn hoffentlich davon abhält, ist zum einen die Aussicht, als Massenmörder in die Geschichte einzugehen. Aber: Einen Friedensnobelpreis wird Putin in diesem Leben ohnehin nicht mehr gewinnen.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen