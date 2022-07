Morning Briefing IG Metall entdeckt die Taktik „Volle Pulle“ 

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

die „Konzertierte Aktion“ der größten Industriegewerkschaft IG Metall besteht darin, für 3,8 Millionen Beschäftigte acht Prozent mehr Lohn zu verlangen. Das wäre die kräftigste Erhöhung seit 2008. Die Crux des Vorschlags liegt in der „Zeitenwende“, die von Kanzler Olaf Scholz oft beschworen wird. In einem Gewinnjahr wie 2021 fiele es leichter, auf solche Vorstöße einzugehen – im Krisenjahr 2022 mit den zu erwartenden Kalamitäten (Gaspreis, Inflation, Lieferprobleme) sind das zwei Schlucke zu viel aus der Pulle.

Lohnforderungen sind aus Sicht der Arbeitgeber fast immer falsch, aber diese Acht-Prozent-Idee ist besonders falsch, auch wenn sie nahe der Inflationsrate liegt. „Die Beschäftigten brauchen Entlastungen, auch mit Blick auf ihre 2023 nochmals steigenden Rechnungen“, sagt zwar IG-Metall-Chef Jörg Hofmann – doch Gesamtmetall-Präsident Stefan Wolf verweist im Gegenzug auf aktuell massiv steigende Kosten bei 94 Prozent aller Mitgliedsunternehmen der eigenen Verbände.

Kein Zweifel: Es werden Mitte September schwierige Tarifverhandlungen. Die Angst vor der Inflation nimmt zu und damit der Lohn – aus dem dann Inflation wird.

Pharma gegen Politik, das ist die neueste Paarung im Berliner Regierungsviertel. Vorausgegangen war die Idee von Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD), angesichts des Finanzdesasters der Krankenkassen die durchweg profitablen Pharmaunternehmen mit einer Solidaritätsabgabe von jeweils einer Milliarde Euro für 2023 und 2024 zu belasten. Zudem sollen die Arzneimittelpreise gedämpft werden.

Hagen Pfundner, Vorstand bei Roche Pharma, warnt angesichts der geplanten Verlängerung des Arzneipreismoratoriums, dass die Branche die Inflation nicht ausgleichen könne, „anders als Tankstellen und Energieunternehmen“. Die Sonderabgabe sei eine „getarnte Übergewinnsteuer“. Gewinneinbußen drohten – und ein „drastischer Arbeitsplatzabbau“.

Die Mitregierungspartei FDP schließt sich dem Widerstand an, womit der zuletzt glücklose Lauterbach eine neue Bewährungsprobe hat, an der er eigentlich nur scheitern kann.

Theoretisch könnte der britische Noch-Premierminister Alexander Boris de Pfeffel Johnson, 58 – anders als der in Österreich geborene Arnold Schwarzenegger – sogar noch US-Präsident werden. Er wurde in New York City geboren. Aber daran denkt nicht einmal der ebenfalls leicht clowneske Donald Trump nach dem „Clownfall“ („Economist“) seines Adepten.

Der Zeitplan für Johnson, der seinen Rücktritt als Chef der konservativen Tories bekanntgegeben hat, steht unterdessen fest. Am 5. September soll weißer Rauch über Westminster aufsteigen. Nach einem höchst komplizierten Auswahlverfahren für die Nachfolge Johnsons wird dann feststehen, wer aus dem Pulk von elf Bewerbern das Rennen gemacht hat.

Die Favoriten: Rishi Sunak und Sajid Javid, demissioniert als Finanz- beziehungsweise Gesundheitsminister sowie die amtierende Außenministerin Liz Truss. In der „Times“ gab sich Kultusministerin Nadine Dorries skeptisch: „Die Leute werden sich jetzt in den Medien gegenseitig zerreißen, es wird ein Blutbad werden.“

Einen Hinweis, wer die oder der Richtige sein könnte, gibt „Bye-bye-Boris“ selbst nicht. Vielleicht hofft er auf einen Anschlussjob als Tatortreiniger, aus dem dann noch einmal mehr werden könnte.

Die Weltbevölkerung wächst nur noch schwach, in diesem Jahr wahrscheinlich um weniger als ein Prozent – das ist der kleinste Zuwachs seit dem Zweiten Weltkrieg, wie ein UN-Bericht vermittelt. Zwar könnte 2022 die Zahl der Erdenbürger acht Milliarden erreichen. Aber in 61 Ländern wird die Bevölkerung bis 2050 um wenigstens ein Prozent schwinden.

UN-Generalsekretär António Guterres preist die Fortschritte der Medizin, doch der immer höher werdende Anteil älterer Menschen fordert die Staatsfinanzen genauso heraus wie eine Wachstumspolitik. Wenn es immer weniger junge Menschen gibt, fehlt dem System nun mal der juvenile Antrieb. Übrigens soll Indien im nächsten Jahr China (1,4 Milliarden Menschen) als bevölkerungsreichstes Land auf dem Globus ablösen.

Weil es so schön ist, erscheint an dieser Stelle ein Konrad-Adenauer-Klassiker: „Wir leben alle unter dem gleichen Himmel, aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont.“

Ariane de Rothschild: „Familienbanken werden weiter gebraucht“

Vor 20 Jahren feierte der französische Film „8 Frauen“ große Kinoerfolge. Im Bankenwesen sind es sieben Frauen, die ein altbekanntes Finanzinstitut aufrechterhalten, die Genfer Bankengruppe Edmond de Rothschild, zu der sich noch Firmen für Käse, Parfum und Wein gesellen. Es handelt sich um Angehörige des verstorbenen Patrons Benjamin: Das sind seine Mutter, seine Halbschwester, seine vier Töchter (19 bis 26) und die Witwe Ariane de Rothschild, mit der wir ein längeres Gespräch führten. Im Einzelnen sagt die Verwaltungsratspräsidentin der Bank über...

die Eigentümerinnen der Bank: „Wir sind vielleicht die einzige Bank der Welt, die ausschließlich Frauen gehört. Dabei liegt die Mehrheit der Stimmen bei mir und meinen Töchtern. Aber insgesamt ist es eine Herausforderung für die Branche, Frauen in leitende Funktionen zu bekommen.“

„Wir sind vielleicht die einzige Bank der Welt, die ausschließlich Frauen gehört. Dabei liegt die Mehrheit der Stimmen bei mir und meinen Töchtern. Aber insgesamt ist es eine Herausforderung für die Branche, Frauen in leitende Funktionen zu bekommen.“ das Symbol „Rothschild“: „Für uns heißt der Name, Tradition und Erneuerung in eine Balance zu bringen. Es geht um Unabhängigkeit, starke Überzeugung und eine langfristige Perspektive, die in Jahrzehnten gemessen wird. Wir denken gar nicht daran, zu verkaufen, das wollen auch unsere Töchter ganz explizit nicht.“

„Für uns heißt der Name, Tradition und Erneuerung in eine Balance zu bringen. Es geht um Unabhängigkeit, starke Überzeugung und eine langfristige Perspektive, die in Jahrzehnten gemessen wird. Wir denken gar nicht daran, zu verkaufen, das wollen auch unsere Töchter ganz explizit nicht.“ Greenwashing in der Vermögensverwaltung: „Das hat dem Ruf der Branche großen Schaden zugeführt. Banking funktioniert nur über Vertrauen. Diese Greenwashing-Debatte macht Anleger misstrauisch, sie fühlen sich benutzt.“

Von Seneca wissen wir: „Es ist gleich falsch, allen oder keinem zu trauen.“

Und dann ist da noch der schwedische Zahlungsanbieter Klarna, eben noch Star der Start-ups, nun nur noch ein Fall fürs Lazarett. Im Nachsatz zur Jubelmeldung aus Stockholm, soeben 800 Millionen Euro Finanzierung gesichert zu haben, fiel noch die Information, die Firma sei dabei mit nur 6,7 Milliarden Dollar bewertet worden, ein Rückgang von 85 Prozent innerhalb eines Jahres. Das aktuelle Marktumfeld reißt auch die nicht börsennotierten Schweden mit, die im Mai ankündigten, jeden zehnten von etwa 7000 Beschäftigten zu entlassen. Die Ereignisse sind typisch für die derzeitige Lage der Firmengründer.

Walter Benjamin wusste: „Nur um der Hoffnungslosen willen ist uns die Hoffnung gegeben.“

Es grüßt Sie herzlich

Ihr

Hans-Jürgen Jakobs

Senior Editor

