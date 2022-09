Morning Briefing Klimakatastrophe treibt Rückversicherungsprämien

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

in einer ruhigen Stunde werden mir die Assekuranzexperten der Handelsblatt-Redaktion mal erklären müssen, warum eine derart auf Seriosität und Solidität bedachte Branche wie die Rückversicherer ihr traditionelles Jahrestreffen ausgerechnet im Zockerparadies Monte Carlo abhält. Das Geschäftsmodell dieser Versicherungen für Versicherungen beruht ja letztlich auf ausgeklügelter Wahrscheinlichkeitsrechnung.

Laufen da also zu später Stunde bizarre Initiationsriten im monegassischen Spielcasino ab? Wetteifern hornbebrillte Aktuare darum, wer beim Black Jack am besten die Karten zählen kann? Wir wissen es nicht.

Was wir allerdings wissen: Seit Jahrzehnten berechnen bei den Rückversicherern ganze Abteilungen, wie sehr die Wahrscheinlichkeit von Schäden durch Wirbelstürme, Überflutungen oder Waldbrände im Zuge des Klimawandels zunimmt. Die Rückversicherer haben schon vor der Klimakatastrophe gewarnt, als man das Thema in anderen Unternehmen noch für grüne Panikmache hielt.

Kurz vor dem Trip nach Monte Carlo schlägt der Chef der Branchengröße Swiss Re einmal mehr Alarm. Christian Mumenthaler zählt auf, was allein dieses Jahr bereits geschehen ist: „große Fluten in Australien und Südafrika, eine extreme Dürre in Brasilien und schlimme Hagelschäden in Frankreich.“ Sein Fazit: „Der Klimawandel ist also sehr ernst, und er ist real.“

Natürlich nutzt er die Warnungen auch, um seine Kunden, die Erstversicherungsgesellschaften, auf höhere Preise einzustimmen: „Noch sind Naturkatastrophen gut versicherbar, aber sie werden teurer.“

Auch solche Äußerungen haben vor dem großen Branchentreffen eine gewisse Tradition. Es kann ja keiner wollen, dass sich die Rückversicherer aus lauter Kostendruck statt in Monte Carlo demnächst in einem Ibis Hotel an der Sauerlandlinie versammeln müssen.

„Das China-Syndrom“ ist der Titel eines US-Katastrophenfilms aus dem Jahr 1979. Heute erleben wir eine neue Art von China-Syndrom. Diesmal geht es nicht um eine Katastrophe, sondern eher um eine degenerative Erkrankung: Weil sich in und mit China seit Jahrzehnten blendende Geschäfte machen lassen, hat sich eine gefährliche China-Abhängigkeit deutscher Unternehmen aufgebaut.

Der russische Angriff auf die Ukraine zeigt, wie gefährlich solche Abhängigkeiten von autokratischen Regimen sind. Was, wenn sich ein Ukraine-Szenario weiter östlich wiederholt? Wenn Peking zum Beispiel den Druck auf das demokratische Taiwan so weit erhöht, dass der Westen um Sanktionen nicht herumkommt? Das Szenario klingt im Moment weit hergeholt, aber so klang ein russischer Angriffskrieg auf die Ukraine vor einem Jahr auch noch.

Deutsche Industriemanager haben in der Regel ein großes Interesse daran, die Risiken des China-Syndroms kleinzureden. Sie haben sich an das Wachstum aus dem chinesischen Markt gewöhnt wie ein Bluthochdruckpatient an zu viel Salz. Der Vorstandschef der Deutschen Bank hat jetzt die Rolle des strengen Hausarztes übernommen. Auf der Handelsblatt-Branchenkonferenz „Bankengipfel“ forderte Christian Sewing im Gespräch mit unserem Chefredakteur Sebastian Matthes ein Umdenken in Sachen China:

„Ein Risikomanager muss sich nach den Erfahrungen mit der Energieabhängigkeit von Russland fragen, auf welchen Feldern uns Ähnliches passieren könnte, wenn es zu geopolitischen Spannungen kommt. Und wir können den sich zuspitzenden geopolitischen Konflikt zwischen China, Taiwan und den USA ja nicht ganz wegdiskutieren.“

Sewings Rat ist simpel, aber unbequem : „Das Gebot der Stunde ist, dass wir uns alle – Unternehmen wie Banken – immer wieder fragen, welche Möglichkeiten es gibt, die Abhängigkeit von einzelnen Märkten zu reduzieren und uns zu diversifizieren. Ich glaube, genau das geschieht gerade.“

Fazit: Einen abrupten Rückzug aus China können sich deutsche Unternehmen nicht leisten. Aber jedes Prozent Umsatzwachstum, das in Zukunft woanders herkommt, bedeutet ein Stück mehr Widerstandsfähigkeit für Deutschland insgesamt.

Zumal das China-Syndrom auch ohne Taiwan-Krise riskant genug ist. Es würde ja schon reichen, dass die mittlerweile vier Dekaden währende chinesische Wachstumsstory ein mehr oder weniger abruptes Ende findet.

Risikofaktoren gibt es genug – allen voran die Krise im chinesischen Immobiliensektor. Die hält unsere Peking-Korrespondentin Sabine Gusbeth sogar für noch bedrohlicher als den ökonomischen Fallout der strikten Null-Covid-Politik.

(Foto: dpa) Robert Habeck: Der Bundeswirtschaftsminister war lange Shooting-Star der Ampel.

Für Robert Habeck läuft es gerade gar nicht gut. Erst die vermurkste Gasumlage. Dann ein Talkshowauftritt am Dienstagabend, in dem Habeck gesagt hatte, dass nicht jedes Unternehmen, das seine Produktion einstelle, automatisch pleite sei.

Das ist zweifellos richtig, tausende Betriebe schließen jedes Jahr einfach ohne Insolvenzverfahren ihre Türen, bevor sie überschuldet oder zahlungsunfähig, also pleite, sind. Doch Habeck formulierte derart holprig, dass der Eindruck entstehen konnte: Der Wirtschaftsminister hat keine Ahnung von Wirtschaft. Und dann teilte der Energiekonzern Eon am Mittwoch auch noch per Brief ans Ministerium mit, dass Habecks Idee einer AKW-Notreserve technisch nicht umsetzbar sei.

Spontane, auf Habeck gemünzte Twitter-Frage unseres Politikchefs Thomas Sigmund: „Hätte man da nicht vorher anrufen können?“ Eine Handelsblatt-Analyse erklärt im Detail, warum Habecks Stern so schnell in den Sinkflug übergehen konnte. Die Executive Summary dazu liefert uns Ex-Fußballnationalspieler Andreas Brehme: „Haste Scheiße am Fuß, haste Scheiße am Fuß.“

Und dann sind da noch Michelle und Barack Obama, die am Mittwochabend deutscher Zeit verspätet einer amerikanischen Tradition nachkamen: Der Ex-Präsident und die ehemalige First Lady enthüllten ihre Portraitgemälde, die künftig im Weißen Haus hängen sollen.

Der Festakt im East Room des Präsidentensitzes wirkte stellenweise wie ein fröhliches Klassentreffen, schließlich war der jetzige Präsident Joe Biden acht Jahre lang Vize unter Obama. Biden begann seine Rede entsprechend: „Barack und Michelle, willkommen zu Hause.“ Der Tradition gemäß hätten die Portraits schon unter Obama-Nachfolger Donald Trump enthüllt werden sollen, aber dazu kam es nie.

Michelle Obamas Portrait hat die Künstlerin Sharon Sprung farbenfroh und flächig gemalt. Barack Obamas Portrait hat Robert McCurdy im fotorealistischen Stil gehalten, was den Ex-Präsidenten zu der Bemerkung verleitete, dass die realistische Darstellung leider auch seine großen Ohren und grauen Haare umfasse.

