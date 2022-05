Morning Briefing Scholz lebt mit der „Ricola“-Strategie auf

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

wenn sich die Ampelkoalition heute im Schloss Meseberg zu ihrer ersten Klausurtagung trifft, wird Medienkritik eine Rolle spielen. Schließlich hat Tagungsleiter Olaf Scholz am gestrigen Montagabend Abend im ZDF bei „Was nun?“ versucht, seinen Absturz in den Umfragen rechtzeitig vor den Landtagswahlen in Schleswig-Holstein und NRW abzufangen.

Seine Regierung treffe keine Entscheidung im Stil einer PR-Abteilung, versicherte der Kanzler – und dass die Ausladung des Bundespräsidenten Mitte April durch die Ukraine ein „ganz bemerkenswerter Vorgang“ sei, der ihn vom Besuch in Kiew abhält: „Das steht der Sache im Weg.“

Zum Parteifreund, Amtsvorvorgänger und Putin-Lobbyisten Gerhard Schröder fällt dem Sozialdemokraten ein, er finde es „völlig unvertretbar“, dass der Ex-Regierungschef seine Jobs bei Rosneft und Nord Stream weiter wahrnimmt: „Ich glaube, dass man auch nach dem Amt als Bundeskanzler eine Verpflichtung hat, die dem Amt folgt.“

Fazit: Scholz hält es mehr mit Helmut Schmidt als mit Schröder.

Im Magazin „Journalist“ hat Regierungssprecher Steffen Hebestreit die oft kritisierte Scholz-Kommunikation mit einem Ausflug in die Werbung erklärt. Er nennt das „Ricola-Prinzip“, weil der Slogan für die Kräuterbonbons lautet: „Wer hat’s erfunden? Die Schweizer!“ Wenn man den bekennenden Ricolaisten richtig versteht, kommt es auf Scholz, den Erfinder, an.

Sein Sprecher erklärt das so, dass der Kanzler erst hinter verschlossenen Türen seine Entscheidungen gründlichst vorbereitet und dann öffentlich darlegt, was alles geschafft ist – während viele Politiker nur vollmundig ankündigen, was sie vorhaben. Vielleicht tritt in Wahlspots von Scholz irgendwann mal wie bei den Bonbon-Eidgenossen ein Murmeltier auf und sagt: „Nimm einfach Scholz“.

Auf Schloss Meseberg werden die Ökonomen Michael Hüther und Sebastien Dullien den Koalitionären erklären, was Sanktionen gegen Russland und Stark-Inflation für die Wirtschaft bedeuten. Die Teilnehmer können dazu auch unsere aktuelle Titelstory über die Folgen des Öl-Embargos lesen, über das die EU-Energieminister heute reden.

Handelsblatt-Informationen zufolge geht es um ein Stufenverfahren: Zuerst wird auf Benzin und Diesel aus Russland verzichtet, dann bis Jahresende auf Rohöl. Deutschland stimmte dem Verfahren zu. Darunter zu leiden hätte vor allem die Region Berlin. Den enorm betroffenen Ländern Slowakei und Ungarn soll mit längeren Übergangsfristen geholfen werden.

Wir halten es mit Oscar Wilde: „Auf seine eigene Art zu denken, ist nicht selbstsüchtig. Wer nicht auf seine eigene Art denkt, denkt überhaupt nicht.“

Für den Fall, dass Gas im Zuge eskalierender Streitigkeiten knapp wird, bringt Klaus Müller, Chef der Bundesnetzagentur, ein neues Modell anstelle der staatlich festgelegten Abschalt-Reihenfolge ins Spiel.

Wie beim Kohleausstieg sollen Unternehmen in einer Auktion um Gas-Verbrauchsrechte ein Wettbieten zelebrieren: „Der Markt weiß besser als der Staat, wo sich Energie am effizientesten einsparen lässt.“

Im Handelsblatt-Gastkommentar plädieren die Ökonomen Achim Wambach, Axel Ockenfels und Peter Cramton für einen ähnlichen Weg: „Versteigern statt zuweisen.“

Die Erlöse aus der Auktion könnten zur Entlastung an Unternehmen zurückgegeben werden und der Staat könnte als Mitbieter für private Haushalte Gas ersteigern. Oder man könnte jenen Firmen den Zuschlag geben, die am effizientesten Gas einsparen. Der Herbst wird zeigen, ob das Sotheby’s-Prinzip zur Anwendung kommt. Wirtschaftsminister Robert Habeck sagt erst mal nur: „Wir werden uns selbst schaden, so viel ist klar.“

Wie schrecklich ewiges Leben ist, schilderte Simone de Beauvoir 1946 in ihrem genialen Roman „Alle Menschen sind sterblich“. Er handelt von einem italienischen Patriziersohn, der im 13. Jahrhundert geboren wurde und in den 1930er-Jahren einer eitlen Schauspielerin davon erzählt, wie Albträume ihn plagen: dass eines Tages nur noch er und eine Maus auf der Erde leben, die seinen Unsterblichkeitsdrink probiert hat.

Nun richtet sich die Tech-Elite, allen voran Investor Peter Thiel und Amazon-Globalist Jeff Bezos, nicht nach der Fantasie einer französischen Schriftstellerin. Sie investieren Milliarden in Start-ups, um menschliches Leben zu verlängern, beschreibt unser „Long Read“. Drei Strategien sollen dahin führen:

Verjüngung durch Therapie, etwa durch die „Vampir-Lösung“, auch als Dracula-Methode bekannt, bei der sich Ältere das Blut junger Menschen in die Adern spritzen lassen – alternativ helfen Zellverjüngungsprogramme.

Andauernde Gesundheit durch Vermeidung von Krankheiten, wofür James Peyer mit seiner Holding Cambrian Biopharma steht, die das Krebsrisiko senken will, wobei auch Stammzellen eingesetzt werden, etwa zur Rückgewinnung von Muskelkraft.

Wiederbelebung nach dem Tod, ein Geschäftsmodell der Firma Alcor, die Leichname in Stickstofftanks bei minus 196 Grad Celsius einfriert, auf dass sie später dank des medizinischen Fortschritts reanimiert werden können.

Wir beenden unseren etwas gruseligen Zukunftsreport mit Professor Thomas Perls aus Boston, der Menschen über 100 erforscht und an ein Zusammenspiel von 200 Genen glaubt, die Menschen uralt werden lassen. Positive Umwelteinflüsse und eine Leidenschaft, die jung hält, würden helfen.

Fazit: Dem folgen wir gerne, genauso wie dem Bonmot, dass reiche Menschen jung, und junge Menschen reich werden wollen.

Nervosität vor der Sitzung der US-Notenbank Fed am morgigen Mittwoch. Die Finanzwelt erwartet bei der im März begonnenen Zinswende die nächste bedeutende Zinserhöhung um 0,5 Prozentpunkte. So soll der Inflation begegnet werden, die mit 8,5 Prozent so hoch ist wie seit 40 Jahren nicht mehr. Lieferengpässe, der Ukrainekrieg und die Null-Covid-Politik Chinas verschärfen die Lage.

Das drückt sich in fallenden Kursen der US-Staatsanleihen aus, die gestern stark unter Druck gerieten. Dementsprechend stieg die Rendite für zehnjährige Staatspapiere („Treasuries“) erstmals seit Dezember 2018 wieder über drei Prozent.

(Foto: imago images/Michael Gstettenbauer) Lieferservice von Rewe: Der Händler will im Spätsommer mit dem Lieferdienst auch im Ruhrgebiet starten.

Der Markt der Lieferdienste hat mit Digitalisierung im Grunde so viel zu tun wie Briefmarken mit E-Mail. Auch wenn hier niemand Geld verdient, ist der Markt in Erwartung goldener Zeiten umkämpft durch illuster benannte Firmen wie Gorillas, Knuspr, Bringmeister und Picnic.

Und im zweiten Halbjahr kommt Oda aus Norwegen mit Bioartikeln. In diesem wohlklingenden E-Commerce fühlt sich der Kölner Einzelhandelskonzern Rewe als Marktführer herausgefordert – und schließt im Lebensmittelliefernetz die letzte Lücke, das Ruhrgebiet.

Im Spätsommer startet ein eigener Service in der Region Gelsenkirchen. „Dann werden wir den Betrieb verdichten und weitere Lieferzentren aufbauen“, sagt uns Digitalvorstand Christoph Eltze. Man kann sich – nach einer Beteiligung an „Flink“ – weitere Übernahmen vorstellen. Der Umsatz von 700 Millionen Euro soll in Richtung Milliarde wachsen – und Rewe endgültig zum Delivery Hero Deutschlands machen.

Und dann ist da noch der 2019 verstorbene Karl Lagerfeld, dessen Modemarke im vorigen Geschäftsjahr mit 200 Millionen Euro rund 40 Prozent mehr umsetzte. Solche Perspektiven bewegten Morris Goldfarb und sein börsennotiertes US-Unternehmen GIII Apparel, die Mitinvestoren für 200 Millionen Euro auszukaufen und den Anteil von 19 Prozent an „Karl Lagerfeld“ auf 100 Prozent aufzustocken.

Goldfarb – zu dessen Sortiment auch DKNY, Donna Karan, Calvin Klein und Tommy Hilfiger gehören – hält sogar drei Milliarden Dollar Umsatz mit Charlemagne für möglich: „Fragen Sie mich noch mal in drei Jahren!“

Unter der Marke sind Hotels, Residenzen, Sportkleidung, Jeans und digitale Angebote geplant. Für die Workaholics unter uns enden wir mit einem Original-Lagerfeld-Zitat: „Ich hasse das Wort Ferien. Im Französischen ist das noch schlimmer: vacances. Leere. Nichts ist langweiliger als Leere.“

