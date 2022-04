Morning Briefing Steinmeiers Blick zurück im Zorn 

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

insgesamt gut sieben Jahre haben die Großkoalitionäre Angela Merkel und Frank-Walter Steinmeier zusammengearbeitet. Sie als Kanzlerin, er als Außenminister. Von der Galerie kam Beifall. Angesichts der Verwandlung eines zivilisierten Landes in einen Schlachthof durch den von ihnen umgarnten Wladimir Putin sieht die Performance des Duos jedoch um einiges schlechter aus, als man beim Amtsabschied dachte. Die miteinander verwobene Energie- und Ostpolitik fliegt ihnen regelrecht um die Ohren.

Die beiden Politiker wurden erst durch kritische ukrainische Stimmen – der Botschafter des Landes in Berlin und Präsident Wolodomir Selenski äußerten sich – regelrecht zu aktuellen Stellungnahmen getrieben. Der Unterschied: Der Sozialdemokrat bereut, die CDU-Politikerin bereut nichts. Wie eine Ohrenbeichte unter Journalisten klingen Steinmeiers Erinnerungen. Zum Beispiel: „Mein Festhalten an Nord Stream 2, das war eindeutig ein Fehler. Wir haben an Brücken festgehalten, an die Russland nicht mehr geglaubt hat und vor denen unsere Partner uns gewarnt haben.“

Oder: „Wir sind gescheitert mit der Errichtung eines gemeinsamen europäischen Hauses, in das Russland einbezogen wird.“ Er habe gedacht, dass Putin nicht den Ruin seines Landes für seinen imperialen Wahn in Kauf nehme: „Da habe ich mich, wie andere auch, geirrt.“

Mit einem Russland unter Putin werde es „keine Rückkehr zum Status Quo vor dem Krieg geben“, sagte Steinmeier noch, und dass er sehr mit den Menschen in der Ukraine leide.

Wäre die Wiederwahl zum Bundespräsidenten im April und nicht im Februar, elf Tage vor der Invasion, angesetzt gewesen, Steinmeier hätte um seine zweite Amtszeit etwas mehr zittern müssen.

(Foto: dpa) Das Vorgehen der russischen Armee in Butscha löste international Entsetzen aus.

Zu einem Pressegespräch und ehrlichem Reflektieren reichte es bei Altkanzlerin Angela Merkel nicht. Auf Selenskis Vorwürfe, 2008 hätte die Nato die Aufnahme der Ukraine aufgrund der „absurden Angst einiger Politiker“ vor Russland verhindert und das Ergebnis sei in Butscha zu sehen, ließ Merkel lediglich eine Sprecherin im Jargon der Ablehnung eines Schadensantrags durch die Versicherung mitteilen: „Bundeskanzlerin a.D. Dr. Angela Merkel steht zu ihren Entscheidungen im Zusammenhang mit dem Nato-Gipfel 2008 in Bukarest.“

Angesichts der Gräueltaten fänden alle Anstrengungen, „der Barbarei und dem Krieg Russlands gegen die Ukraine ein Ende zu bereiten, die volle Unterstützung der Bundeskanzlerin a.D.“. Auf diese volle Unterstützung werden die Eingeschlossen von Mariupol gewartet haben.

Da haben die neuen Sanktionen, die die EU-Kommission nach unseren Informationen vorbereitet, schon eine ganz andere Wirkung. Diskutiert wird ein europaweiter Einfuhrstopp für russische Steinkohle – die ewige „Njet“-Fraktion der deutschen Regierung und Industrie wäre aufgebrochen. Am morgigen Mittwoch schon könnte die EU-Kommission mit dem Kohle-Kompromiss aufwarten. Deutschland wollte die Lieferungen des „schwarzen Golds“ ohnehin bis Sommer auslaufen lassen.

Geschockt von den Butscha-Bildern kündigt Frankreich an, Kohle- und Öllieferungen aus Russland ganz zu kappen. Und sogar das vom Russengas sehr abhängige Italien will Sanktionsbeschlüsse nicht blockieren. Wir erinnern uns an einen kämpferischen Satz: „Wo Recht zu Unrecht wird, wird Widerstand zur Pflicht.“

(Foto: dpa) Außenministerin Annalena Baerbock: „Dieser Unmenschlichkeit müssen wir die Stärke unserer Freiheit und unserer Menschlichkeit entgegensetzen.“

Es sind erneut die beiden vorherigen Grünen-Chefs, die in diesem „durchwachsenen“ Kabinett Profil zeigen. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock zögert nicht lange und weist 40 russische Diplomaten aus, Umzug in spätestens fünf Tagen, bitte. Diese werden zu „unerwünschten Personen“ erklärt, da sie im Verdacht stehen, als Spione besser zu sein als in der offiziellen Rolle von Diplomaten. Sie hätten „hier in Deutschland jeden Tag gegen unsere Freiheit, gegen den Zusammenhalt unserer Gesellschaft gearbeitet“, glaubt Baerbock. Die russische Botschaft dementiert und verweist auf eine „weitere Verschlechterung der deutsch-russischen Beziehungen“.

Robert Habeck schließlich, der „Kriegswirtschaftsminister“ („Spiegel“), räumt gegenüber Putins Schurkenstaat ein heiliges Gut der Marktwirtschaft ab, das Privateigentum. Erstmals wendet er den speziellen Paragraphen 6 im Außenwirtschafsgesetz an, um ein von Ausländern beherrschtes Unternehmen unter deutsche Kontrolle zu bringen.

Auf diese Weise stellt Habeck – zur Sicherstellung der Erdgasversorgung – Gazprom Germania, den Ableger des Staatsmonopolisten Gazprom, unter die treuhänderische Verwaltung der Bundesnetzagentur. Zum enteigneten Objekt gehören große Gasspeicher. Mit der waghalsigen Aktion kommt der Minister einer von den Russen betriebenen Liquidierung zuvor. Gazprom hatte sein Deutschlandgeschäft bereits an die Gazprom Export Business Services LLC verkauft, die wiederum flugs alle Stimmanteile einer „Joint Stock Company Palmary“ abtrat.

Fazit: Auch ein Wirtschaftskrieg kann sehr schmutzig sein.

(Foto: IMAGO/Future Image) Veronika Grimm: Die Wirtschaftsweise kritisiert auch den Bundeskanzler.

Auf erhöhte Betriebstemperatur kommt der ansonsten etwas unterkühlte Olaf Scholz bekanntlich schnell, wenn er es mit Professoren aus den USA, München oder anderswo zu tun hat, die ihn von der Machbarkeit eines Totalenergie-Embargos gegen Moskau überzeugen wollen. Das hält der Kanzler für unverantwortliche Modellierarbeiten, also quasi für Laubsägearbeiten im Marmorwerk. Die harte Kritik will die Wirtschaftsweise Veronika Grimm nicht auf sich sitzen lassen. Im Handelsblatt-Gespräch sagt die angesehene Ökonomin, dass...

... es „ökonomische, sicherheitspolitische und ethische Argumente“ für ein Embargo gäbe, und manche würden es auch für geboten halten, „um Deutschlands Reputation bei den Bündnispartnern nicht zu gefährden“;

... es unnötig sei, „wissenschaftliche Modelle vom Tisch zu wischen und sie als falsch zu verunglimpfen“, sondern es ausreiche, die Gründe für Entscheidungen darzulegen, auf Basis der Fakten;

... mittlerweile eine Reihe von Studien unabhängig voneinander zum Schluss kämen, ein Total-Exit aus russischer Energie sei zwar eine riesige Herausforderung, aber „machbar“.

„It is not the economy, stupid“, es ist der Krieg. Nur ohne Krieg stimmt die Bilanz. Wer's nicht glaubt, kann in Edwin Starrs „War“ hineinhören: „It ain't nothing but a heart-breaker (War) / It's got one friend that's the undertaker.../ Life is much too short and precious / To spend fighting wars each day / War can't give life / It can only take it away.“

In den letzten Wochen habe ich immer wieder einmal in den Band „Ukraine Series“ der bekannten Fotografin Johanna Diehl geschaut. Sie hat 2013 in der Ukraine verfallene oder zweckentfremdete Synagogen dokumentiert – und gezeigt, was zwei Diktaturen (die der Nazis und der Sowjets) mit der Vertreibung jüdischer Gemeinden angerichtet haben. „Sie irren sich. Es ist nicht die Ruine einer Synagoge. Es ist unsere Ruine, wir sind es, die versinken“, schreibt der ukrainische Dichter Jurij Andruchowytsch dazu. Mehr gibt es zur aktuellen Lage nicht zu sagen.

Erst wollte er es so machen wie Donald Trump: einfach eine Social-Media-Plattform aufbauen. Dann fiel Elon Musk, 50, Lautsprecher der Digital Economy, aber offenbar rechtzeitig ein, dass er – anders als Trump – bei Twitter nicht gesperrt ist. Und so kaufte der Chef von Tesla und SpaceX für fast drei Milliarden Dollar einen Anteil von 9,2 Prozent am Kurznachrichtendienst.

Musk, Nummer eins der einschlägigen Reichen-Listen, hat selbst mehr als 80 Millionen Follower, von denen der ein oder andere aus lauter Liebe wohl Twitter-Aktien erstand. Der Kurs schoss daraufhin mehr als 22 Prozent nach oben.

Und dann ist da noch der „zwölfte Mann“, eines dieser Fußballphänomene, die über das Tagesgespräch kommen wie die Schneewalze kurz vor Ostern. Der „zwölfte Mann“ also ist im Metaphorischen ein Publikum, das seine Mannschaft antreibt – so wie in Freiburg am Samstag, als das Stadion, befreit vom Eis der Pandemie, erstmals wieder voll war. Allerdings hatte der Gegner, der große FC Bayern München, dann ganz reell kurz vor Schluss tatsächlich für 20 Sekunden einen zwölften Mann auf dem Platz, weil es zu einem Wechselfehler gekommen war.

Am klaren 4:1 der Gäste änderte der Lapsus nichts, aber solche Spiele sind schon für die Fehlerhaften als verloren gewertet worden. Der sportlich immer faire SC Freiburg legte nach einigem Zögern dann doch Protest ein. Wir aber erheitern uns zum Schluss mit Albert Einstein: „Wenn ich die Folgen geahnt hätte, wäre ich Uhrmacher geworden.“

Ich wünsche Ihnen einen schwungvollen Tag, ohne Wechsel-, Stock- und sonstige Fehler.

Es grüßt Sie herzlich

Ihr

Hans-Jürgen Jakobs