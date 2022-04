Weekend-Briefing Das Ausmaß des Energiedilemmas in einer Zahl: Der Wochenrückblick der Vize-Chefredakteurin

Guten Morgen allerseits,

wir beschäftigen uns beim Handelsblatt täglich mit Zahlen. Eine hat mich in den letzten Tagen besonders beschäftigt, denn sie steht für das ganze Ausmaß des Dilemmas, in das sich Europa, allen voran Deutschland, durch seine Energieabhängigkeit von Russland manövriert hat.

35 Milliarden Euro hat die Europäische Union seit Kriegsbeginn an Russland für Importe von Öl, Gas und Kohle gezahlt, rechnete der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell vor. Zum Vergleich: Die Ukraine hat von den EU-Staaten bislang lediglich eine Milliarde Euro für Waffen und Militärausrüstung erhalten.

Man kann förmlich spüren, wie der Druck auf die EU und jeden einzelnen Staat steigt, die Einfuhr russischer Energie zu verbieten: mit jedem Kriegstag, mit jeder Gräueltat in der Ukraine und mit jedem nach Russland überwiesenen Euro. Ein Kohle-Embargo hat Europa bereits mit einer Übergangsfrist von vier Monaten beschlossen. Über Öl soll am kommenden Montag im Rat der EU-Außenminister beraten werden.

Die deutsche Wirtschaft bereitet sich auf das Schlimmste vor. Wie genau, das beschreibt ein Handelsblatt-Reporterteam in unserem Freitagstitel. Dafür haben die Kolleginnen und Kollegen tief in die Unternehmen geschaut. Und sie gehen der Frage nach, die führende Ökonominnen und Ökonomen tief spaltet: Wie stark würde ein Importstopp Deutschland wirklich schaden? Und: Könnte er diesen unfassbar sinnlosen Krieg überhaupt beeinflussen?

Damit man weiß, womit wir es zu tun haben, lohnt immer auch ein Blick auf die Zahlen: Aus Deutschland fließen jeden Tag rund 200 Millionen Euro für Energielieferungen nach Russland. Die Mengen, die bei einem Importstopp ersetzt werden müssten, sind immens, wie diese drei Grafiken zeigen:

Von den rund 86 Milliarden Kubikmeter Gas, die Deutschland pro Jahr benötigt, kommt mehr als die Hälfte aus Russland.

Beim Ölverbrauch, der bei knapp 100 Millionen Tonnen jährlich liegt, ist die Bundesrepublik zu einem Drittel von russischen Lieferungen abhängig.

Bei Kohle wurden 2021 rund 57 Prozent des deutschen Bedarfs durch Importe aus Russland gedeckt.

Viele Deutsche, nämlich 43 Prozent, sind laut Forsa dennoch für den gänzlichen Verzicht auf russische Öl- und Gasimporte. Auch in unserer Redaktion gibt es geteilte Meinungen, wie dieses Pro und Contra zum Energieboykott zeigt.

Klar ist: Ein Gas-Embargo hätte verheerende Folgen für Deutschland. Es würde nicht nur für einen Konjunktureinbruch sorgen – sondern einen Strukturbruch auslösen, der das gesamte Geschäftsmodell dieses Landes gefährdet, meint mein Kollege Sebastian Matthes. Und doch könnte der Schritt am Ende notwendig sein.

Was viele dieser Tage übersehen: Ein Gas-Embargo würde auch andere EU-Länder treffen: „Die Leute sagen: Oh, es ist Deutschland", so Borrell gestern. „Nein, es ist nicht nur ein deutsches Problem, denn die deutsche Wirtschaft ist sehr stark mit der europäischen Wirtschaft verflochten“, sagte er am Freitag auf der Zugfahrt einer Delegation von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nach Kiew.

35 Milliarden Euro – es ist nicht nur ein Dilemma, das sich in dieser Zahl ausdrückt. Es sind mehrere: ein moralisches Dilemma, ein ökonomisches Dilemma, ein außenpolitisches Dilemma. Und in der Debatte gehen die Aspekte leider viel zu oft durcheinander.



Was uns diese Woche sonst noch beschäftigt hat:



1. All diese Zahlen zeigen, wie wichtig und drängend es ist, dass die EU-Länder unabhängiger von Energieimporten aus Russland werden. Dazu braucht es nicht zuletzt mehr Tempo beim Ausbau der erneuerbaren Energien. Um schneller zu werden, hat Bundeswirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck ein sogenanntes Osterpaket vorgelegt. Ja, die gut 500 Seiten haben es in sich, kommentiert mein Kollege Klaus Stratmann – und doch weckt das „Osterpaket“ Erwartungen, die sich kaum erfüllen lassen.

Von Energie-Autarkie wagt Deutschland nicht mal zu träumen – im Gegensatz zu dem ein oder anderen Hausbesitzer. Mittlerweile helfen zahlreiche Technologien, in den eigenen vier Wänden unabhängiger von Gas-, Öl- und Strompreisen zu werden. Welche Voraussetzungen gibt es, was kostet die Umstellung, und wie zuverlässig ist die eigenständige Versorgung? Wir haben für Sie einen Leitfaden erstellt.

2. Die Bundesregierung übernimmt bei Gazprom Germania, der bisherigen Tochter des russischen Gazprom-Konzerns, die Führung. Die Bundesnetzagentur wird bis zum 30. September 2022 als Treuhänderin eingesetzt. Dieser spektakuläre Vorgang soll dazu dienen, die Versorgungssicherheit aufrechtzuerhalten. Nach Überzeugung von Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur, wird die Übertragung der Treuhänderschaft für Gazprom Germania auf seine Behörde die Märkte beruhigen: Der Schritt diene „genau dazu, Stabilität in den Markt zu bringen“, sagte Müller im Interview.

3. Was treibt Wladimir Putin? Diese Frage stellt sich die westliche Welt seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine. Einer, der den Kremlchef noch besser einschätzen kann als viele Politiker, ist Joe Kaeser. Der langjährige Siemens-Chef kennt den russischen Präsidenten seit vielen Jahren persönlich – und räumt Fehler im Umgang mit Putin ein. Kaeser sieht eine Wandlung des 69-Jährigen – „von einem Mann, der den Dialog und die Nähe Europas suchte, über einen Präsidenten, der einer extrem kalten Logik folgte, hin zu einem Regenten, der die Weltgeschichte ideologisch betrachtet“.

(Foto: Thorsten Jochim für Handelsblatt) Multi-Aufsichtsrat Joe Kaeser: Der langjährige Siemenschef und heutige Chefkontrolleur von Siemens Energy und Daimler Truck räumt Fehler im Umgang mit Putin ein.

4. Die wichtigen Notenbanken Fed und EZB bekämpfen immer entschlossener die Inflation. Aus den nun veröffentlichten Protokollen der jüngsten Sitzungen geht hervor, dass das Ende der Politik des billigen Geldes noch schneller kommt. „Jetzt wird es schmerzhaft“, kommentiert meine Kollegin Astrid Dörner. Die Kreditkosten für deutsche Firmen sind bereits deutlich gestiegen. Auch der frühere Bundesbank-Chef und scheidende Präsident der Schweizer Großbank UBS, Axel Weber, stellt Anleger auf harte Zeiten ein – und wirft den Notenbanken Fehler vor.

5. Die Bundesbank ist wegen der Kreditvergabe der Banken am heiß laufenden Immobilienmarkt alarmiert. Die Vergabe von Wohnimmobilienkrediten steige weiter an, obwohl Käufer immer weniger Eigenkapital mitbrächten, warnt Vorstandsmitglied Joachim Wuermeling im Gespräch mit dem Handelsblatt. „Das Wachstum findet in einem Markt statt, der wegen der steigenden Immobilienpreise immer verwundbarer wird.“

6. Bis zuletzt versuchten die Unterstützer der Impfpflicht, ihr Scheitern zu verhindern. Bundeskanzler Olaf Scholz beorderte Außenministerin Annalena Baerbock sogar vom Nato-Treffen in Brüssel in den Bundestag, um mitstimmen zu können. Gebracht hat es nichts, der Vorschlag der Ampel ist krachend durchgefallen. Die Niederlage hat einen monatelangen Vorlauf. Wir dokumentieren die Chronik des Scheiterns.

7. Kurz vor der ersten Wahlrunde am Sonntag machen sich im Team von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron ernsthafte Sorgen breit, dass bei der Stichwahl zwei Wochen später das Undenkbare passieren könnte: ein Sieg der Rechtspopulistin Marine Le Pen. Nach dem französischen Wahlrecht müssen nämlich die beiden bestplatzierten Kandidaten zu einem weiteren Wahlgang antreten. In seinem Report beschreibt unser Frankreich-Korrespondent Gregor Waschinski, warum die Franzosen bei dieser Wahl auch über die Zukunft der EU entscheiden – und über die Geschlossenheit des Westens gegenüber Putin.

8. Die Börsen entwickelten sich zuletzt trotz Ukrainekrieg vergleichsweise gut. Der deutsche Leitindex Dax ist wieder auf dem Niveau von vor dem russischen Einmarsch. Beim Weltaktienindex MSCI World und dem US-Leitindex S&P 500 ist die Erholung sogar noch ausgeprägter. Dabei mehren sich die Risiken für Anleger. Viele fragen sich: Preisen die Aktienmärkte die Risiken richtig ein? Klar ist: Anleger müssen in diesem Jahr mit Rückschlägen rechnen. Doch es gibt Hoffnungswerte in den Dax-Indizes – auch abseits von Waffenherstellern.

9. An Kasachstan, dem zehntgrößten Ölexporteur der Welt, zeigt sich der Umgang, den Russland mit Staaten pflegt, die es seinem Machtgebiet zurechnet. In Kooperation mit dem Recherchezentrum Correctiv erzählen meine Kollegen Mathias Brüggmann und Martin Murphy eine Geschichte, in der es um Öl für Europa, einen vermeintlichen Sturmschaden und Zufälle geht, an die eigentlich keiner glaubt.



Herzlichst

Ihre

Kirsten Ludowig

Stellvertretende Chefredakteurin Handelsblatt

Das Morning Briefing plus können Sie im Rahmen Ihres Handelsblatt-Digitalabonnements kostenfrei erhalten oder hier separat abonnieren.