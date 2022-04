Motorrad Feinschliff für die Grobe – die Harley-Davidson Pan America 1250 wird überarbeitet

Bereits nach einem Jahr Bauzeit kümmert sich Harley-Davidson um die Technik der ersten Reiseenduro. So soll das Motorrad noch komfortabler werden.

Das Motorrad wird nach nur einem Jahr technisch nachgerüstet. Harley-Davidson Pan America 1250

Girona Im vergangenen Jahr erhielt Harley-Davidson viel Anerkennung dafür, mit der Pan America 1250 ein ausgewogenes, gut nutzbares Motorrad auf die grob besohlten Räder gestellt zu haben. Ratlosigkeit blieb allerdings ob der inkonsequenten Ausstattungsmöglichkeiten der 112 kW/152 PS starken US-Interpretation einer Reiseenduro zurück: Warum gibt es keinen Schaltassistenten zum kupplungslosen Wechsel der Gänge? Vermutlich war die Umsetzung zu kompliziert, um das Bauteile von Anfang an liefern zu können.

Immerhin hat sich dieses Manko binnen zwölf Monaten beheben lassen. Für die 2022er Versionen der Pan America 1250 ist jetzt ein Quickshifter lieferbar. Die 2021er Modelle können nicht nachgerüstet werden.

Die Änderungen für das Modelljahr 2022 an diesem erst ein Jahr lang angebotenen Modell sind naturgemäß geringfügig, denn als Neumodell verfügte die Pan America 1250 von Anfang an über eine Homologation nach der jüngsten Umweltnorm Euro 5. Hier gab es für die Techniker also nichts mehr zu tun.