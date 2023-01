Abgeordnetenhaus Berlin wählt am 12. Februar erneut – Die wichtigsten Fakten im Überblick

Das Bundesverfassungsgericht hat einen Eilantrag gegen die Wahlwiederholung in Berlin abgelehnt. Das müssen Wählerinnen und Wähler jetzt wissen.

Die Karlsruher Richter entscheiden heute über einen Eilantrag zur Wahlwiederholung in Berlin. (Foto: dpa) Bundesverfassungsgericht

Berlin Das Bundesverfassungsgericht hat einen Eilantrag gegen die Wahlwiederholung in Berlin abgelehnt. Damit können die Wahlen am 12. Februar wie geplant stattfinden.

Ein Entscheidung über die Verfassungsbeschwerde im Hauptsacheverfahren steht allerdings noch aus. Sie dürfte erst nach dem Wahltermin fallen. Der Eilantrag wurde ohne Begründung abgelehnt, diese erhalten die Antragsteller und die Öffentlichkeit erst später.

Berlins Landeswahlleiter Stephan Bröchler hat mit Erleichterung auf die Entscheidung des Verfassungsgerichts reagiert. „Wir atmen jetzt durch, weil die Entscheidung uns Planungssicherheit gibt“, sagte Bröchler am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur.

Ihn habe die Entscheidung in Karlsruhe nicht überrascht, so Bröchler. „Alles andere wäre ein ganz erheblicher Eingriff in eine schon laufende Wahl gewesen.“

Er erinnerte daran, dass die Briefwahl schon seit einigen Wochen in Gang sei und schon viele Menschen gewählt hätten.

Wieso muss die Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus wiederholt werden?