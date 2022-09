AKW-Laufzeitverlängerung „Müssen die Fakten in Reinform kennen“ – Union fordert offene Debatte über Atom-Stresstest

Die Union fordert nun ein schnelles Bekenntnis zum Weiterbetrieb der Atommeiler, die Ampel mauert weiter. Derweil sagt der Eon-Chef: Mehr Atomenergie könnte die Strompreise senken.

Der Reaktor Neckarwestheim 2 (rechts im Bild) soll Ende des Jahres abgeschaltet werden. (Foto: IMAGO/avanti) Kernkraftwerk Neckarwestheim in Baden-Württemberg

Berlin Der Streit zwischen Ampelkoalition und Union um die Nutzung der Kernkraft geht trotz eines für die Atommeiler positiven Stresstests weiter. Während das Wirtschaftsministerium die Ergebnisse des Tests, über die das Handelsblatt am Donnerstag berichtet hatte, offenbar noch bearbeiten will, fordert die Union eine sofortige Veröffentlichung. „Wir als Abgeordnete müssen auch unfrisiert in Reinform die Fakten kennen“, sagte CDU-Vize Andreas Jung.

Die Ergebnisse des Stresstests hatten die vier Betreiber der Stromübertragungsnetze, 50Hertz, Amprion, Tennet und TransnetBW, am Mittwoch dem Bundeswirtschaftsministerium vorgelegt. Demnach könnte der Weitebetrieb von zwei der insgesamt drei noch in Betrieb befindlichen Kernkraftwerke über den Jahreswechsel hinaus im Streckbetrieb sinnvoll sein.

Von Streckbetrieb ist die Rede, wenn die vorhandenen Brennstäbe – bei kontinuierlich sinkender Leistung – noch für einige Wochen oder bis zu drei Monate über ihre geplante Lebensdauer hinaus genutzt werden. Insofern adressiert der Test nur die Lage im Winter 2022/23.