Arbeitsmarkt Bund stellt Strategie für drei der wichtigsten Herausforderungen vor – Demografie, Digitalisierung und Dekarbonisierung

Mit Aus- und Weiterbildung, einer höheren Frauenerwerbstätigkeit und Zuwanderung will die Regierung den Fachkräftemangel bekämpfen. Die „drei großen D“ sind dabei Kernelemente der Strategie.

Arbeitsminister Hubertus Heil mit BA-Chefin Andrea Nahles zu Besuch in einem Ausbildungsbetrieb in Berlin. (Foto: dpa) Neue „Dringlichkeit und Schärfe“ beim Fachkräftemangel

Berlin 240.000 neue Arbeitsplätze, für die es keine qualifizierten Menschen gibt: Mit dieser Herausforderung rechnet die Bundesregierung bis zum Jahr 2026. Dem absehbaren Fachkräftemangel will sie mit einer Offensive für Aus- und Weiterbildung, einer höheren Erwerbsbeteiligung von Frauen, besseren Arbeitsbedingungen und erleichterter Zuwanderung begegnen. Das geht aus der neuen Fachkräftestrategie hervor, die das Bundeskabinett an diesem Mittwoch beschließen will.

„Dass wir in Deutschland Fachkräfte brauchen, ist nicht neu“, sagte Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) dem Handelsblatt. „Neu ist die Dringlichkeit und Schärfe, mit der sich diese Herausforderung stellt.“ Denn die „drei großen D“ – Demografie, Digitalisierung und Dekarbonisierung – führen dazu, dass in einigen Branchen und Regionen Arbeitsplätze abgebaut werden, während gleichzeitig der Fachkräftemangel in anderen Wirtschaftszweigen und Berufen zunimmt. Hinzu kommen neue Komplikationen durch die Pandemie und den Ukrainekrieg. „Ganze Branchen wie die Pflege oder Gastronomie sind quasi leer gefegt“, sagt Heil.