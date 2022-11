Arbeitsmarkt Bundesagentur für Arbeit kann mit Wiederaufbau der Rücklage beginnen

Die Behörde plant im Haushalt für das kommende Jahr erstmals seit 2019 wieder mit einem leichten Überschuss. Allerdings bleibt eine Prognose über die Einnahmen und Ausgaben schwierig.

„Es wird Jahre brauchen, ehe eine wirksame Rücklage für schwierige Zeiten am Arbeitsmarkt aufgebaut ist.“ (Foto: picture alliance/dpa) BA-Chefin Andrea Nahles

Berlin Die Bundesagentur für Arbeit (BA) kann im kommenden Jahr erstmals seit 2019 wieder einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen und mit dem Wiederaufbau eines Finanzpolsters beginnen. „Es wird aber Jahre brauchen, ehe eine wirksame Rücklage für schwierige Zeiten am Arbeitsmarkt aufgebaut ist“, sagte BA-Chefin Andrea Nahles (SPD) am Freitag in Nürnberg.

Zuvor hatte der Verwaltungsrat der Nürnberger Behörde den Haushalt für das kommende Jahr beschlossen. Er sieht Ausgaben in Höhe von 40,6 Milliarden Euro vor. Dabei orientiert sich die BA an der Herbstprognose der Bundesregierung, die für 2023 von durchschnittlich 2,5 Millionen Arbeitslosen und rund 200.000 Kurzarbeitern ausgeht – etwa halb so viele wie in diesem Jahr.