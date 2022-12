Außenpolitik Unterstützung für Taipeh: Stark-Watzinger könnte 2023 nach Taiwan reisen

Eine Delegation nach der anderen reist auf die Insel. Nun gibt es Überlegungen, dass 2023 auch ein Mitglied der Bundesregierung das Land besucht – es wäre das erste Mal seit 26 Jahren.

Mit der Politikerin könnte erstmals seit 26 Jahren sogar ein Kabinettsmitglied nach Taiwan reisen. (Foto: IMAGO/Political-Moments) Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP)

Berlin In Taipeh geben sich die Delegationen aus Deutschland derzeit die Klinke in die Hand. Im nächsten Jahr könnte mit Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger erstmals seit 26 Jahren sogar ein Kabinettsmitglied nach Taiwan reisen, wie der FDP-Abgeordnete Peter Heidt bei einer Veranstaltung am Montagabend sagte.

Das Forschungsministerium wollte die Pläne auf Anfrage nicht bestätigen. Nach Informationen des Handelsblatts aus Parlamentskreisen gab es in den vergangenen Wochen aber Überlegungen zu einer Reise. Zuletzt hatte Wirtschaftsminister Günter Rexrodt 1997 das Land besucht.

Stark-Watzinger hat bereits im November ihren Amtskollegen, den taiwanischen Minister für Wissenschaft und Technologie, Wu Tsung-tsong, in Berlin getroffen. Die Berliner Politik will mit den Besuchen und Treffen signalisieren, dass sie sich nicht von Peking vorschreiben lässt, mit wem sie Beziehungen unterhält, und zudem ihre Unterstützung für das technologisch und politisch bedeutsame Land unterstreichen.