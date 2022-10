Die Gaskommission schlägt ein Zwei-Stufen-Modell zur Entlastung von Verbrauchern und Firmen vor. Der Staat soll den Abschlag für Dezember zahlen.

Gaskommission und Bundesregierung suchen nach Wegen zur Entlastung von Privatverbrauchern und Firmen. (Foto: ddp/Panama Pictures) Energiekrise

Berlin Die von der Expertenkommission Gas vorgeschlagene Gaspreisbremse würde die Preise für Privatverbraucher spürbar senken. Das verdeutlichen Berechnungen des Vergleichsportals Verivox für das Handelsblatt.

Die von der Bundesregierung eingesetzte Kommission hatte sich am Montagmorgen auf eine Zwischenlösung zur Abfederung der steigenden Gaspreise für Verbraucher und Unternehmen verständigen können. Das Ergebnis sei einstimmig gewesen, drei Kommissionsvertreter erläuterten die Pläne am Montag in einer Pressekonferenz. Der Bericht beschreibe den ersten Teil einer Zwei-Stufen-Lösung, um den Gaspreis-Anstieg für Verbraucher und Unternehmen abzufedern. Ein zweiter Teil folge wie vorgesehen später, er soll noch im Oktober kommen.

Eine Familie mit einem Gasverbrauch von 20.000 Kilowattstunden Gas muss sich nach Angaben von Verivox derzeit auf eine Gasrechnung von 4.108 Euro pro Jahr einstellen. Werden 80 Prozent des Verbrauchs auf zwölf Cent pro Kilowattstunde (kWh) gedeckelt, sinkt die Gasrechnung bei den aktuellen Marktpreisen auf 2.742 Euro – das entspricht einer Entlastung von 1.366 Euro pro Jahr.

