Energiewende Diskoeffekt und Rohrweihe – Was den Ausbau der Windkraft immer noch bremst

Die Bundesregierung räumt dem Ausbau der erneuerbaren Energien höchste Priorität ein. Doch die Praxis sieht anders aus. Ein Beispiel aus Brandenburg regt die Windkraftbranche auf.

Das Bundesland will Bestimmungen des Naturschutzes sehr eng auslegen. (Foto: dpa) Windräder in Brandenburg während eines abendlichen Gewitters

Berlin Die Bundesregierung hat ein klares Ziel ausgegeben: Der Bau von Wind- und Solarparks soll so schnell wie möglich vorangehen. So beschlossen im sogenannten Osterpaket. Der Ausbau erneuerbarer Energien ist nun per Gesetzesdefinition „im überragenden öffentlichen Interesse“, weil er der öffentlichen Sicherheit dient.

Doch nicht alle Bundesländer lassen sich davon beeindrucken. Im Gegenteil: Sie legen Vorschriften zum Natur- und auch zum Denkmalschutz bei der Genehmigung von Windparks besonders eng aus.

Ein aktuelles Beispiel aus Brandenburg sorgt in der Windbranche für Aufregung. Die Unternehmen, darunter Enertrag, Notus, Nordex und WPD, werfen dem Land vor, sich nicht an die Vorgaben des Bundes zu halten. Sie fordern in einem gemeinsamen Appell von der Landesregierung eine Korrektur.