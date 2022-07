Gerald Gaß im Interview Krankenhausgesellschafts-Chef warnt vor Klinikpleiten: „Es braut sich der perfekte Sturm zusammen“

Der Verlauf einer Infektion mit der Omikron-Variante wird als deutlich milder angesehen, was sich auch in den Krankenhäusern widerspiegele, berichtet Gerald Gaß.

Berlin Angesichts der Belastungen durch die hohe Inflation fordern die Kliniken in Deutschland Milliarden-Hilfen vom Bund. „Hier braut sich der perfekte Sturm zusammen“, sagte der Vorsitzende der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Gerald Gaß, dem Handelsblatt. Es gebe „massive Preissteigerungen bei Energie, Lebensmitteln und Medizinprodukten.“ Gaß rechnet damit, dass sich beispielsweise die Gasrechnung für ein Krankenhaus mit 600 Betten von 800.000 auf 2,4 Millionen Euro verdreifache.

Er gehe davon aus, dass die Kliniken insgesamt vier bis sechs Milliarden Euro zusätzlich benötigen, um die höheren Kosten durch die Inflation auszugleichen. „Der Bund ist es ja auch, der angeschlagene Energiekonzerne wie Uniper mit vielen Milliarden stützen will. Und die Lage ist in den Kliniken ähnlich dramatisch.“

Krankenhaus-Pleiten seien eine „ganz reale Bedrohung“. Dass die Corona-Hilfen für Kliniken am 30. Juni ausgelaufen sind, erschwere die Situation zusätzlich. „Die Bundesregierung lässt die Krankenhäuser im Regen stehen“, kritisierte Gaß.

Hinzu komme, dass durch die Infektionswelle viel Personal fehle. Fast jeder Zehnte Angestellte in Kliniken falle derzeit krankheitsbedingt aus. „Und wir arbeiten bereits mit einer maximal dünnen Personaldecke.“ Dies führe dazu, dass planbare Eingriffe verschoben und die Wartezeiten länger würden.

Handelsblatt: Herr Gaß, neben der Corona-Krise trifft nun auch die Inflation den Gesundheitssektor. Energie und viele Produkte werden teurer. Wie gut sind die Kliniken darauf vorbereitet?

Hier braut sich der perfekte Sturm zusammen. Die Kliniken sind durch die Personalausfälle wegen Corona und die steigenden Patientenzahlen ohnehin am Limit. Nun gibt es massive Preissteigerungen bei Energie, Lebensmitteln und Medizinprodukten.

Haben Sie ein Beispiel?

Ein Krankenhaus mit 600 Betten hat durchschnittlich eine Gasrechnung von fast 800.000 Euro. Wir müssen mit einer Verdreifachung des Preises auf 2,4 Millionen Euro rechnen. Zudem wirken die höhere Tarifabschlüsse. Das alles trifft auf staatlich reglementierte Preise. Eingeplant war für 2022 nur eine Steigerung von 2,32 Prozent. Damit können die Kliniken niemals die gestiegenen Kosten ausgleichen. Wir fordern deswegen einen Inflationsausgleich.

Um wie viele Milliarden geht es?

Ich gehe davon aus, dass die Kliniken einen Zuschlag auf die Fallpauschalen von fünf bis sieben Prozent benötigen. Über die Fallpauschalen werden die Kosten in Krankenhäusern abgerechnet. Zurzeit liegen die Ausgaben der Krankenhäuser bei insgesamt 85 Milliarden Euro. Das bedeutet, dass wir zwischen vier und sechs Milliarden Euro zusätzlich benötigen, um die Belastung durch die Inflation auszugleichen. Und um Krankenhäuser energieeffizienter zu machen, wären über die nächsten zehn Jahre jährlich Sonderinvestitionen von rund zwei Milliarden Euro nötig, wie eine Studie des Deutschen Krankenhausinstituts zeigt. Dies würde auch die Treibhausgase deutlich reduzieren.

Wo soll das Geld herkommen? Im Bundeshaushalt sind solche Ausgaben derzeit nicht vorgesehen.

Unsere Erwartung ist, dass die Ampel-Koalition diese Kosten nicht den Krankenkassen aufbürdet, sondern aus Bundesmitteln zahlt. Der Bund ist es ja auch, der angeschlagene Energiekonzerne wie Uniper mit vielen Milliarden stützen will. Und die Lage ist in den Kliniken ähnlich dramatisch. Laut dem Krankenhaus-Rating-Report landen in diesem Jahr 60 Prozent der Krankenhäuser in den roten Zahlen, im kommenden Jahr sind es schon 80 Prozent. Solche negativen Szenarien hat es noch nie gegeben. Krankenhaus-Pleiten sind also eine ganz reale Bedrohung.

Gleichzeitig erhielten die Krankenhäuser 2020 und 2021 mehr staatliche Hilfen, als sie durch die Pandemie einbüßten. Reicht das nicht als Rücklage?

Partielle Überschüsse sind vor allem durch die einheitlichen Freihaltepauschalen für Betten in den ersten Monaten ersten der Pandemie entstanden, die dann schnell immer weiter abgeschmolzen wurden. Die Diskussion um mögliche Überzahlungen zu Beginn der Pandemie betrachtet ausschließlich die Einnahmen der Kliniken und blendet die mit der Pandemie verbunden hohen Kosten regelhaft aus. Bei fast allen Trägern sind Rücklagen schon im Jahr 2021 und spätestens durch die Entwicklung im Jahr 2022 aufgezehrt worden. Reserven gibt es also keine mehr, um die jetzige Krise aufzufangen.

Die Corona-Hilfen für Kliniken sind am 30. Juni ausgelaufen, für den Herbst ist keine Neuauflage geplant. Mit welchen Folgen?

Die Bundesregierung lässt die Krankenhäuser im Regen stehen. Ohne die Rückendeckung der Corona-Hilfen in der sich weiter zuspitzenden Lage kämpft jeder Standort für sich ums Überleben. Das ist fatal in einer Situation in der die Zusammenarbeit, der Austausch und regionale kluge Unterstützungskonzepte gefragt sind. Niemand aus der Politik sollte im Herbst mit dem Finger auf die Kliniken zeigen, wenn die Versorgung nicht mehr sicher gestellt werden kann. Die Gesundheitsministerinnen und -minister der Länder haben in der letzten Gesundheitsministerkonferenz Karl Lauterbach aufgefordert zu handeln. Doch es passiert nichts.

Gerald Gaß Die Person Gerald Gaß wurde 1963 geboren und ist promovierter Volkswirt und Soziologe. Der Funktionär Gaß führt seit April 2021 die Deutsche Krankenhausgesellschaft als Vorstandsvorsitzender an. Zuvor war er Vorsitzender der Krankenhausgesellschaft Rheinland-Pfalz.

Macht sich das bereits bemerkbar?

Es gibt schon jetzt eine Mehrfachbelastung in den Kliniken. Die Zahl der Covid-Patienten in den Krankenhäusern hat sich in den vergangene sechs Wochen fast verdreifacht – es sind mittlerweile 16.000. Auf Intensivstationen liegen doppelt so viele Covid-Patienten wie 2021. Hinzu kommt, dass durch die Infektionswelle deutlich mehr Personal ausfällt. Nach den Meldungen, die bekomme, ist die Quote fünfzig Prozent höher als sonst. Das bedeutet, dass fast jeder Zehnte Angestellte in Kliniken derzeit krankheitsbedingt ausfällt. Und wir arbeiten bereits mit einer maximal dünnen Personaldecke.

Was heißt das?

Es ist eine höhere Arbeitsbelastung für die verbliebenen Mitarbeiter – ausgerechnet in einer Phase, in der die vielen Infektionspatienten hinzukommen. Die müssen von anderen Patienten isoliert und in voller Schutzmontur behandelt werden. Und Patienten erleben, dass die Wartezeiten wieder länger werden. Planbare Eingriffe müssen verschoben werden oder man wird auf andere Kliniken verwiesen. Das ist eine Situation, die wir so in Deutschland noch nie hatten. Noch haben wir aber keine englischen Verhältnisse, wo Patienten teilweise Jahre warten müssen, etwa auf eine künstliche Hüfte.

Was erwarten Sie für den Herbst?

Für den Corona-Herbst sehe ich schwarz. Die nächste Pandemie-Welle wird kommen. Es gibt kein valides Szenario, warum sie ausfallen sollte. Wir werden es bis dahin auch nicht schaffen, mit einem angepassten Impfstoff die breite Bevölkerung zu impfen. Das ist unrealistisch, da die Impfstoffe dafür erst relativ spät im Jahr zur Verfügung stehen.

Die Ampel-Koalition ringt derweil noch um den richtigen Corona-Kurs für den Herbst. Zumindest über eine Maskenpflicht in Innenräumen herrscht offenbar Konsens. Reicht das?

Die Maskenpflicht in Innenräumen ist eine wichtige Maßnahmen, die sich ja auch in der Vergangenheit als nützlich erwiesen hat. Wichtig ist, dass möglichst viele Instrumente ermöglicht werden, um auf das Pandemiegeschehen angemessen zu reagieren. Gleichzeitig machen Lockdowns, Schulschließungen und Ausgangssperren wenig Sinn, wie der Corona-Evaluierungsbericht gezeigt hat. Diese Maßnahmen würde ich deswegen ganz hinten auf die Prioritätenliste setzen.

Minister Lauterbach empfiehlt bereits jetzt allen Erwachsenen in Absprache mit einem Arzt die vierte Impfung.

Lauterbachs Vorgehen ist alles andere als glücklich. Die Empfehlung ist Aufgabe der Ständigen Impfkommission Stiko. Sie hat die Expertise. Ich halte nichts davon, dass sich der Minister über die Stiko hinwegsetzt, nachdem er Abends Studien gelesen hat. Dieses Empfehlungs-Chaos wird nicht dazu führen, dass die Impfbereitschaft steigt. Im Gegenteil.

Die Ständige Impfkommission empfiehlt die Impfung aktuell nicht für die breite Bevölkerung. (Foto: dpa) Coronavirus-Impfung

Warum?

Wenn der Minister seine eigene Impfkommission öffentlich infrage stellt, schafft das kein Vertrauen, sondern verunsichert die Bevölkerung. Das ist brandgefährlich. Wer schon immer gegen die Impfung war, fühlt sich bestätigt in seinem Glauben, es gäbe keine validen Erkenntnisse für die Wirkung der Impfung. Da saugen alle Honig daraus, die das ganze System am liebsten kippen würden. Und wer sich impfen lassen will, nimmt eine Vielstimmigkeit wahr, aus der niemand schlau wird.

Hat der Minister denn in der Sache einen Punkt? Vor allem mit Blick auf den Corona-Herbst.

Ich bin der Überzeugung, dass die Impfempfehlung konsequent an der Risiko-Nutzen-Bewertung ausrichten muss. Ich sehe das ähnlich wie die Stiko: Es gibt derzeit keine validen Erkenntnisse darüber, dass die vierte Impfung für alle einen großen Nutzen hat. Vor allem Jüngere sind nach einer dritten Impfung derzeit gut geschützt. Besser wäre zu kommunizieren, dass die vierte Impfung für ältere Menschen und die Risikogruppen einen besonders großen Nutzen hat. Diese Gruppe muss erreicht werden. Darauf sollte sich der Minister konzentrieren.

Vielen Dank für das Gespräch.

