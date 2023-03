Ladeinfrastruktur für E-Autos: Scholz fordert Schnellladesäule an jeder Tankstelle

Die Regierung verschärft ihre Anforderungen an die Mineralölwirtschaft. Bis Ende 2027 soll an jeder Tankstelle mindestens ein Schnellladepunkt errichtet werden, so Bundeskanzler Olaf Scholz.