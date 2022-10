Die Corona-Fallzahlen steigen wieder stark. Forscher haben Szenarien für die nächsten Monate errechnet. Dabei könnten neue Varianten eine entscheidende Rolle spielen.

Berlin Wieder steigen die Infektionszahlen, in Deutschland beginnt der dritte Corona-Herbst. Zwar gibt es erste Warnungen aus den Krankenhäusern, zugleich gibt es einigen Grund für Optimismus. Alles scheint anders in diesem Herbst – wenn uns nicht neue Varianten einen Strich durch die Rechnung machen.

Warum steigen die Fallzahlen?

Nach wie vor bestimmt in Deutschland die Omikron-Sublinie BA.5 das Infektionsgeschehen. Grund für die zunehmenden Infektionen sind also noch nicht die neuen Virusvarianten, deren Ausbreitung gerade erst beginnt. Verantwortlich für den Anstieg sind nachlassende Immunität in der Bevölkerung, das sorglose Verhalten der Menschen und die Wirkung der einsetzenden kalten Jahreszeit: Je mehr Menschen sich in geschlossenen Räumen mit trockener Raumluft aufhalten, desto leichter haben es Viren, die die Atemwege befallen.

Was ist anders als im letzten Jahr?

