Pflegeversicherung Lauterbach will Zahlungen für Pflegevorsorgefonds aussetzen – „Kein gutes Omen“ für Rentenversicherung

Ohne finanzielle Hilfen müssen die Beiträge im kommenden Jahr steigen. Nun erwägt Gesundheitsminister Lauterbach einen umstrittenen Schritt.

Der Vorsorgefonds war 2015 in der Zeit der Großen Koalition eingerichtet worden. (Foto: dpa) Pflege

Berlin Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) erwägt offenbar, die defizitäre Pflegeversicherung durch eine Aussetzung des Pflegevorsorgefonds zu stabilisieren. Dafür ist in der Ampelkoalition im Gespräch, einmalig auf die jährliche Einzahlung in Höhe von rund 1,6 Milliarden Euro zu verzichten und mit dem Geld das bestehende Defizit aufzufüllen. Zuerst berichtete das Redaktionsnetzwerk Deutschland darüber.

Der Vorsorgefonds war 2015 in der Zeit der Großen Koalition eingerichtet worden. Jährlich werden 0,1 Prozentpunkte der Beitragseinnahmen angelegt, um ab 2034 den Beitrag zu stabilisieren. In dieser Zeit werden voraussichtlich viele Babyboomer pflegebedürftig. Derzeit liegen in dem Fonds, der von der Bundesbank verwaltet wird, rund zehn Milliarden Euro.

Der gesundheitspolitische Sprecher der Union, Tino Sorge (CDU), kritisierte den Plan scharf. „Künftige Generationen werden für diese Politik die Zeche zahlen müssen“, sagte Sorge. Der Vorsorgefonds solle offenbar ausgetrocknet werden.