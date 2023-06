 Photovoltaik: Habeck: Eigene Solarindustrie stärkt energiepolitische Souveränität

Berlin Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) will den Aufbau einer Solarindustrie mit erheblichem Mitteleinsatz fördern. Der Minister ruft Unternehmen dazu auf, ihr Interesse an einer Investitionskostenförderung zu signalisieren. Die Einzelheiten werden am heutigen Freitag gegen 15 Uhr im Bundesanzeiger veröffentlicht.

Habeck sagte dem Handelsblatt, für zentrale Transformationstechnologien seien eigene Fertigungskapazitäten in Deutschland und Europa erforderlich. Das sei eine Frage der ökonomischen Sicherheit, sagte er. Das Vorhaben stärke „nicht nur unsere technologische, sondern auch unsere energiepolitische Souveränität“.

Photovoltaik-Firmen aus China stellen mittlerweile mehr als 90 Prozent der weltweit verkauften Module her. Die starke Abhängigkeit von chinesischen Herstellern könnte sich gerade in den kommenden Jahren als Bürde erweisen. Die Ampel-Koalition hat beschlossen, die Photovoltaik massiv auszubauen. Bis 2030 sollen Photovoltaik-Anlagen mit einer Leistung von 200 Gigawatt (GW) installiert sein. Aktuell sind es rund 67 GW.

Hinzu kommt, dass Lieferkettenchaos, Inflation und Energiekrise in den vergangenen zwei Jahren zu teils monatelangen Verzögerungen von Projekten geführt hatten. Auch aus diesem Grund wird der Ruf nach einer eigenständigen europäischen Solarindustrie immer lauter.

„Wir wollen unsere Industrie dabei unterstützen, dauerhaft eine Photovoltaik-Produktion in Deutschland aufzubauen, indem wir Leuchtturmprojekte finanziell unterstützen“, sagte Habeck. „Der neue Beihilferahmen der EU bietet hierfür Möglichkeiten, und diese wollen wir nutzen.“

Weitere Förderung geplant

Um Transformationstechnologien zu fördern, hatte die EU-Kommission im März den befristeten Beihilfe-Krisenrahmen (Temporary Crisis and Transition Framework – TCTF) deutlich erweitert und neue Möglichkeiten staatlicher Investitionskostenförderung auch für Produzenten von PV-Anlagen und -komponenten geschaffen.

Nach Angaben des Ministeriums sollen Leuchtturmprojekte vor allen Dingen in strukturschwachen Regionen gefördert werden. Die Vergabe erfolgt nach der sogenannten „Matching Clause“. Das heißt, dass die Förderung bis zu der Höhe gewährt wird, die ein gleichwertiges

Investitionsprojekt in einem Drittstaat nachweislich erhalten würde.

Bei der Bewertung der Skizzen werden nach Angaben des Ministeriums insbesondere die geplante Produktionskapazität sowie technologische, klima- und umweltbezogene Standards berücksichtigt. Eine mögliche Förderung muss bei der Europäischen Kommission einzeln notifiziert und genehmigt werden. Das Interessenbekundungsverfahren läuft bis zum 15. August 2023.

Doch der Aufbau einer Solarindustrie stellt nur den Anfang dar. Zusätzlich will das BMWK auch den Aufbau von Produktionskapazitäten in anderen Bereichen wie Windkraftanlagen, Elektrolyseuren und Großwärmepumpen unterstützen.

Branche reagiert positiv

Erst am Mittwoch hatte das chinesische Unternehmen Longi, der größte Solarkonzern der Welt, angekündigt, sein erstes Werk in Europa zu planen - am liebsten in Deutschland. Man sei „schon sehr intensiv in den Vorbereitungen“, sagte Longi-Gründer und Präsident Zhenguo Li erst im Gespräch mit dem Handelsblatt.

Die Branche in Deutschland bewertet die Initiative Habecks positiv. Gunter Erfurt, Chef des Solarkonzerns Meyer Burger, sagte, momentan sei Europa kein guter Ort, um in Solarindustrie zu investieren. Er hatte offen damit gedroht, seine Produktion in die USA zu verlegen. „Wir sehen im Moment viele Initiativen in vielen Regionen, die den dort ansässigen Unternehmen viel Förderung und industriepolitische Unterstützung anbieten, wenn sie Technologien für die Energiewende produzieren“, hatte er im Handelsblatt-Podcast Today gesagt.

