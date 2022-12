Tarifbindung Linke setzt auf stärkere Tarifbindung – Bundesregierung will an Koalitionsfreiheit nicht rütteln

Die Linke meint, dass sich die Tarifbindung erhöhen lässt – und nimmt Arbeitgeberverbände ins Visier. Die Bundesregierung will das Tabuthema jedoch nicht anpacken.

Die Zahl der Arbeitnehmer, die nach einem Branchentarifvertrag arbeiten, ist seit 1996 im Westen von 70 auf 45 Prozent und im Osten von 56 auf 34 Prozent gesunken. (Foto: dpa) Arbeit in einer Werkstatt

Berlin Die Bundesregierung will die Tarifbindung in Deutschland erhöhen und öffentliche Aufträge des Bundes nur noch an Unternehmen vergeben, die sich an Tarifverträge halten. Ein entsprechendes Gesetz haben SPD, Grüne und FDP im Koalitionsvertrag angekündigt. Noch bis zum 23. Dezember können Unternehmen, Verbände oder Gewerkschaften im Rahmen des gestarteten Konsultationsprozesses angeben, wie sie zu dem Vorhaben stehen.

Bei der Linken hat man nichts gegen dieses Gesetz, hält es aber bei Weitem nicht für ausreichend. Der gewerkschaftspolitische Sprecher der Partei, Pascal Meiser, sagt: „Die Bundesregierung muss jetzt endlich ein umfassendes Maßnahmenpaket zur Stärkung der Tarifbindung vorlegen.“ Ein wichtiger Baustein müsse dabei das Verbot von Mitgliedschaften ohne Tarifbindung (OT) in Arbeitgeberverbänden sein.

Einige Arbeitgeberverbände räumen Unternehmen die Möglichkeit ein, auch dann Mitglied zu werden, wenn sie sich nicht einem Tarifvertrag unterwerfen wollen. Vor allem in der Metall- und Elektroindustrie haben die OT-Mitgliedschaften seit der Einführung 2005 deutlich zugenommen.