Verkehrspolitik Transportbranche in Aufruhr: Wissing soll Klima-Maut frühestens 2025 einführen

Spediteure warnen: Mit der geplanten CO2-Maut fehlen ihnen Milliarden, um in neue Fahrzeuge zu investieren. Obendrein stocken die Förderprogramme.

Der Bund will die Einnahmen aus der Maut nahezu verdoppeln (Foto: dpa) Maut-Erfassung an einer Bundesstraße

Berlin Spediteure und Logistikdienstleister warnen Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) davor, die geplante Verdopplung der Lkw-Maut bereits Ende des Jahres einzuführen. Sie kritisieren vor allem die Verteuerung durch eine Klimakomponente, wonach der Ausstoß von Kohlenstoffdioxid (CO2) und damit die vorherrschenden Diesel-Lastwagen belastet werden sollen. Bislang gebe es kaum Lkw mit alternativen Antrieben. Wissing solle sich dafür einsetzen, die Mauterhöhung frühestens 2025 einzuführen.

Zum geplanten Starttermin der zusätzlichen CO2-Mautsätze am 1. Dezember 2023 und auch in den Folgejahren würden weder „marktfähige Fahrzeuge mit alternativen Antrieben in ausreichenden Stückzahlen noch die erforderliche öffentliche und private Tank- und Ladeinfrastruktur verfügbar sein“, schreibt Axel Plaß, Präsident des Bundesverbands Spedition und Logistik in einem Brief an den FDP-Politiker. Er liegt dem Handelsblatt vor.