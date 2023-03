 Analyse: Exporte und Oligarchen: Wie Russland vom Getreidedeal profitiert

Russland und die Ukraine verhandeln über eine Verlängerung des Getreidedeals. Dahinter steckt jedoch keine freundliche Geste Moskaus.

Die Ukraine und Russland sind wichtige Lieferanten von Nahrungsmitteln. (Foto: dpa) Frachtschiff mit Getreide

Istanbul, Riga Russland und die Ukraine haben sich auf eine Verlängerung des Getreideabkommens um mindestens 60 Tage geeinigt. Das teilte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan am Samstag mit. Auch die Vereinten Nationen bestätigten die Verlängerung.

Mehr als 800 Schiffe hatten im Rahmen des Abkommens bisher 25 Millionen Tonnen Getreide transportiert. Doch nicht nur die Ukraine profitiert bislang von dem Deal. Auch Russland nutzt das Abkommen zu seinem Vorteil. Der Kreml gibt sich kompromissbereit – nutzt aber die Verhandlungen, um eigene Interessen durchzusetzen.

„Das ist so eine Art Geste guten Willens von Russland in der Hoffnung darauf, dass nach Ablauf so langer Zeit die Bedingungen und Verpflichtungen, die bestimmte Seiten auf sich genommen haben, erfüllt werden“, behauptete Kremlsprecher Dmitri Peskow am Dienstag der Nachrichtenagentur Interfax zufolge. Doch das entspricht nicht der gesamten Wahrheit.