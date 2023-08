Corona-Krise Nordkorea öffnet vorsichtig seine Grenzen zu China

Nordkorea hatte seine Wirtschaftskrise während der Pandemie durch eine weitgehende Isolierung verschärft. Nun beginnt der kleine Grenzverkehr mit China wieder.

Nordkorea hatte sich während der Coronapandemie noch weiter abgeschottet. (Foto: AP) Nordkoreanisches Flugzeug beim Abflug aus Peking

Tokio Nordkorea wagt die Öffnung: Am Dienstag landete erstmals seit Ausbruch der Pandemie ein nordkoreanisches Linienflugzeug auf dem Flughafen der chinesischen Hauptstadt Peking. Daraufhin drängten sich Nordkoreanerinnen und Nordkoreaner dort am Schalter der nordkoreanischen Fluggesellschaft Air Koryo, um in ihre Heimat zu fliegen.

Die Wiederaufnahme des Flugverkehrs zwischen den Verbündeten ist das bislang deutlichste Zeichen dafür, dass auch Nordkorea seine Grenzen wieder öffnet. In dieser Woche hatte bereits die Einreise eines nordkoreanischen Busses nach China für Schlagzeilen gesorgt. Es handelte sich um nordkoreanische Taekwondo-Athleten, die von China aus zu einem Turnier in Kasachstan weiterreisten.

Nach Ausbruch der Pandemie hatte sich Nordkorea komplett isoliert. Die Sorge war nach Einschätzung von Beobachtern groß, dass das Coronavirus unter der medizinisch schlecht versorgten und unterernährten Bevölkerung viele Todesopfer fordern könnte.

Südkoreas Regierung beobachtet Ausmaß der Grenzöffnung