Nuklearwaffen Atomares Wettrüsten beschleunigt sich

Die Atomdiplomatie hat seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine im Februar 2022 starke Rückschläge erlitten.

Genf Es ist ein militärischer Trend, der Milliarden Euro verschlingt und die Welt immer unsicherer macht: Die USA, Russland und die sieben anderen Staaten mit Atomwaffen treiben ihre Rüstung konsequent voran. „Die neun nuklear bewaffneten Staaten modernisieren ihre Atomwaffenarsenale weiter“, schreiben die Experten des Stockholmer Friedensforschungsinstituts Sipri in ihrem Jahrbuch 2023, das am Montag erschienen ist.

Vom weltweiten Gesamtbestand von schätzungsweise 12.512 Sprengköpfen seien im Januar des laufenden Jahres 9576 potenziell einsatzfähig gewesen – 86 mehr als im Januar 2022. „Wir driften in eine der gefährlichsten Perioden der Menschheitsgeschichte“, warnt Sipri-Direktor Dan Smith.

Die neun Staaten haben zum dritten Mal in Folge ihre Investitionen in die Arsenale erhöht: Damit ist ein atomares Wettrüsten in vollem Gang. Die USA, Russland, Großbritannien, Frankreich, China, Indien, Pakistan, Nordkorea und Israel wendeten im Jahr 2022 rund 82,9 Milliarden US-Dollar für die Bomben auf. Das sind drei Prozent mehr als im Jahr 2021, wie aus dem neuesten Report der Internationalen Kampagne zur Abschaffung von Atomwaffen (ICAN) hervorgeht, der ebenfalls am Montag veröffentlicht wurde.

Zudem berichten die Rüstungsgegner von laufenden Verträgen über Atomwaffen mit einem Volumen von mindestens 278,6 Milliarden Dollar. Diese Abmachungen erstrecken sich nach den Recherchen teilweise über mehrere Jahrzehnte.

US-Amerikaner und Russen verfügen über knapp 90 Prozent aller atomaren Sprengköpfe. Die Größe der jeweiligen Atomwaffenarsenale scheint 2022 laut Sipri „relativ stabil geblieben zu sein“. Allerdings habe die Transparenz in beiden Ländern nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine im Februar 2022 abgenommen.

Mit weitem Vorsprung lenkten die USA 2022 die größte Summe in ihre Atomwaffen: 43,7 Milliarden Dollar. Damit zahlte die Führungsmacht des westlichen Militärbündnisses Nato mehr für ihre Nuklearwaffen als alle acht anderen Staaten des Atomklubs zusammen.

Auch China rüstet weiter atomar auf

Mit den Atomwaffen kaufen sich die neun Staaten enorme militärische Macht. Russlands Präsident Wladimir Putin sicherte seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine von Anfang an mit atomaren Provokationen ab: Wer sich Russland direkt in den Weg stelle, der müsse mit dem Schlimmsten rechnen. Damit stachelt Putin andere Staaten an, es ihm gleichzutun. China etwa beobachtet genau, wie die internationale Reaktion auf Putins waghalsige Manöver ausfällt.

„China hat damit begonnen, sein Atomwaffenarsenal erheblich auszubauen“, erklärte Hans M. Kristensen vom Sipri-Programm für Massenvernichtungswaffen. Die Chinesen erhöhten die Zahl ihrer nuklearen Sprengköpfe von 350 im Januar 2022 auf 410 im Januar 2023. Damit wollen es die Machthaber in Peking aber nicht bewenden lassen: Es sei zu befürchten, so jedenfalls schreiben es die Sipri-Experten, dass China an der Schwelle des nächsten Jahrzehnts über mindestens genauso viele Interkontinentalraketen verfügen wird wie die USA oder Russland.

Die wachsende Rivalität der Großmächte, offene Drohungen und scharfe Rhetorik sowie das Risiko eines technischen oder menschlichen Versagens könnte die Welt nach den Befürchtungen der Sipri-Experten in einen Atomkrieg stürzen. Auch ICAN prangert die Milliarden für die nukleare Bewaffnung an: „Die Ausgaben für Atomwaffen sind stetig gestiegen, ohne dass sich das Sicherheitsumfeld dadurch messbar verbessert hätte. Wenn überhaupt, dann verschlechtert sich die Situation.“

Russland und die USA besitzen fast 90 Prozent aller nuklearen Sprengköpfe. Im Bild Kurzstrecken-Raketensysteme vom Typ Iskander/SS-26 Stone. (Foto: dpa) Militärparade in Moskau

Um das Horrorszenario einer Konfrontation mit Nuklearwaffen zu verhindern, werben die Rüstungsgegner für den Atomwaffenverbotsvertrag, der 2021 in Kraft trat. Alle Länder, vor allem die Atomwaffenstaaten, sollten dem Abkommen zur Ächtung der nuklearen Kriegsgeräte beitreten, fordert ICAN.

Doch kein einziger Atomwaffenstaat denkt daran, die Vernichtungssysteme aufzugeben und sich dem Verbotsvertrag anzuschließen. Russische Diplomaten verhöhnten das Abkommen gar als Pakt der Schwächlinge. Und die USA üben offenen Druck auf Nato-Staaten aus, dem Vertrag nicht beizutreten. Gleichzeitig droht ein Zustand, in dem keinerlei atomare Rüstungskontrollabkommen zwischen den USA und Russland mehr gelten.

So kritisiert Daryl G. Kimball von der Arms Control Association die Entscheidung Putins, die Umsetzung des Vertrags zur Reduzierung strategischer Atomwaffen (New Start) auszusetzen. Der russische Machthaber mache es damit „wahrscheinlich, dass es nach dem Auslaufen von New Start im Jahr 2026 zum ersten Mal seit 1972 kein Abkommen zur Begrenzung der US-amerikanischen und russischen Arsenale geben wird“.

