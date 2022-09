 Donbass: Warum Russland den Vormarsch der Ukraine derzeit nicht stoppen kann

Berlin Die russische Militärführung muss sich den Realitäten stellen: Als Reaktion auf den Vormarsch der ukrainischen Truppen verlegte die Marine vier ihrer U-Boote aus dem Hafen Sewastopol auf der Krim in den weiter entfernt liegenden Hafen Novorossiysk. So meldete es das britische Verteidigungsministerium am Dienstag.

Denn mit der Offensive in der Region Kherson kommt die ukrainische Armee auch näher an die Krim heran und könnte Sewastopol bald mit Drohnen erreichen, erklärte der auf Marine spezialisierte Analyst H I Sutton. Auch die aus dem Westen gelieferten Raketenwerfer, mit denen Kiew den Russen schon empfindliche Schläge versetzt hat, könnten bald die Krim treffen.

Zwar verläuft der Vormarsch der Ukraine derzeit langsamer als noch vor einer Woche, als die Ukraine innerhalb weniger Tage 8000 Quadratkilometer ihres Territoriums befreite. Die Armee muss Gebiete absichern und Nachschublinien neu organisieren.

Stoppen wird Selenski seine Truppen indes nicht, erwarten Experten. Stattdessen werde er vor dem Wintereinbruch versuchen, möglichst viel an eigenem Boden zurückzugewinnen. Sobald es kälter wird, werden Offensivaktionen schwieriger.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Selenski: „Flieht aus unserem Land oder ergebt Euch"

Die von Moskau eingesetzten Regime in den Regionen Luhansk und Donezk werden nervös. Über eine Volksabstimmung wollen die selbsternannten Volksrepubliken ihren Anschluss an Russland erreichen, wie die russische Nachrichtenagentur Tass berichtet. Ob es dazu noch kommt, ist unklar. Denn Teile von Luhansk und Donezk sind unter der Kontrolle ukrainischer Truppen, und sie rücken täglich weiter vor. Der seit bald zwei Wochen laufenden Offensive hat Russland im Moment wenig entgegen zu setzen.

Die Ukraine hat aus Sicht von Experten ihre Offensive geschickt eingeleitet und umgesetzt. Das Vorgehen werde noch in Jahrzehnten Lehrmaterial sein, erklärte der pensionierte australische Generalmajor Mick Ryan, der heute als Berater arbeitet und als solcher die Ukraine bereist.

In Odessa feiern Menschen aus der Region Kherson die Vorstöße der ukrainischen Armee. (Foto: IMAGO/NurPhoto) Ukrainer in Odessa

Auftakt dazu war eine Medienoffensive: In den vergangenen Wochen hatte Präsident Wolodimir Selenski wiederholt einen Vorstoß im Süden des Landes angekündigt. Eine solche Offensive erwarteten Experten, denn die Ukraine musste zeigen, dass sie mit den neuen Waffensystemen aus dem Westen den Kriegsverlauf beeinflussen kann.

Parallel zu Selenskis Ankündigungen hatten im östlichen Frontbereich ukrainische Streitkräfte an verschiedenen Stellen den Gegner attackiert. Russland wertete diese Angriffe offenbar als Ablenkungsmanöver, und zog Teile seiner Truppen ab. In der Tat habe die Ukraine den östlichen Abschnitt mit Nadelstichen auf Schwachstellen abgetastet, berichtet ein Militärexperte.

Experten erwarten langsameres Tempo

Bei diesem Vorgehen konnte Kiew auf Satellitendaten westlicher Aufklärungsdienste zurückgreifen, um die gegnerischen Positionen zu erkunden. Die russischen Truppen waren hingegen faktisch blind, da deren Aufklärung aus Sicht eines Beobachters, der nicht genannt werden möchte, nicht funktioniert. „Die wissen offensichtlich nicht, was wenige Kilometer hinter der Front los ist“, sagte der Experte. Von der folgenden Offensive im Osten wurden Moskaus Einheiten dann überrascht.

In den vergangenen Tagen konnten die ukrainischen Soldaten in der Region Kharkiv den Fluss Oskil überschreiten, wie das Institut for the Study of War (ISW) am Dienstag berichtete. Der in Washington beheimatete Think Tank analysiert tagesaktuell die Entwicklung in der Ukraine. Mit dem Brückenkopf über den Oskil haben die ukrainischen Truppen den Boden für einen weiteren Vormarsch Richtung Luhansk geschaffen.

So leicht wie bisher dürfte es nicht weiterlaufen. Die Moral der russischen Truppen ist zwar am Boden und sie haben auch erhebliche Mengen an Material verloren, allerdings sind in den Regionen Luhansk und Donezk weiterhin große Truppenverbände stationiert.

Entscheidend wird nun die Entwicklung in der südlichen Region Kherson. Dort kommt die Offensive voran, wenn auch langsamer, wie die Experten vom ISW beobachtet haben. In Erwartung eines Angriffs hatte Russland seine Streitkräfte im Osten ausgedünnt und dorthin verlagert. Die Ukraine muss sich also gegen einen verstärkten Gegner durchsetzen.

Der ukrainische Präsident hat die Vorstöße im Süden des Landes öffentlich angekündigt. (Foto: dpa) Wolodimir Selenski

Allerdings, so das ISW, sei die Moral in einigen Abteilungen der russischen Armee am Frontverlauf denkbar schlecht. Nicht auszuschließen sei daher, dass der Widerstand der Russen breche und die Ukraine schneller erhebliche Gebiete unter ihre Kontrolle bringen könnte.

Diplomatische Lösung bräuchte viel Zeit

Mit der russischen Armee im Donbass kommt auch die russische Regierung in Moskau in die Defensive. Wie sehr der Druck auf das Regime von Wladimir Putin steigt, zeigt sich an den immer schrilleren Tönen in den russischen Talkshows. Einige Hardliner fordern in den Diskussionsrunden eine Generalmobilmachung oder spekulieren über den Einsatz taktischer Atomwaffen, um nicht als Verlierer vom Schlachtfeld zurückzukehren.

Moskau hat indes bisher keine Antwort auf die Erfolge der Ukraine gefunden. Außenminister Sergej Lawrow äußerte nach dem Beginn der ukrainischen Offensive, dass sein Land zu Gesprächen bereit sei. Selenski dürfte daran kein Interesse haben, solange seine Truppen weitere Fortschritte machen. Bei einem Waffenstillstand bestünde die Gefahr, dass die dann noch besetzten Gebiete langfristig unter russischer Kontrolle bleiben.

Lesen Sie mehr zum Krieg in der Ukraine:

Außerdem bräuchte es für eine diplomatische Lösung gegenseitiges Vertrauen. Langjähriger Beobachter erwarten daher allenfalls eine schrittweise Annäherung. Ein erster Schritt könnte mit dem Abkommen für den Export von Getreide gemacht worden sein. Unter Vermittlung der Türkei hatten die beiden Länder für eine befristete Zeit den Abtransport über den Schiffweg vereinbart.

Ein positives Signal wäre eine Verlängerung dieses Abkommens, das im November ausläuft. Die nächsten Schritten könnten ein Austausch von Kriegsgefangenen sowie eine Entmilitarisierung des Atomkraftwerks Saporischschja sein. „Bis zu einem Waffenstillstand oder einem Frieden ist es ein weiter Weg“, sagte ein Diplomat.

Ungewöhnliche Mittel zur Stärkung der Armee

Auf diesem Weg besteht das Risiko, dass Putin den Krieg eskaliert. Seine Truppen dürften aus Sicht westlicher Beobachter die Angriffe auf zivile Infrastruktur fortführen. Putins Truppen schießen immer öfter auf Eisenbahnlinien, Kraftwerke und Krankenhäuser. „Das ist reiner Terror“, sagt ein westlicher Verteidigungs-Experte. Militärisch machten die Bombardements keinen Sinn.

DONETSK REGION, UKRAINE - MAY 16, 2022: A damaged power transmission line is seen in a street of the city of Mariupol. The Russian Armed Forces are carrying out a special military operation in Ukraine in response to requests from the leaders of the Donetsk People s Republic and the Lugansk People s Republic. Vladimir Gerdo/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS131465 (Foto: IMAGO/ITAR-TASS) DONETSK REGION, UKRAINE - MAY 16, 2022: A damaged power transmission line is seen in a street of the city of Mariupol.

Diese Strategie fordert viele zivile Opfer und dürfte letztlich auch scheitern. Denn die Arsenale der Russen leeren sich. Schon für konventionelle Munition musste Moskau bei Nordkorea um Nachschub bitten. Mangel herrscht inzwischen laut Verteidigungskreisen auch bei Marschflugkörpern der Typen Kalibr und Iskander. Um die Bestände zu schonen, setzt Russland Boden-Luft-Raketen vom Typ S-300 gegen Bodentruppen ein. Deren Nachteil: Sie können keine Bunker oder Panzer brechen, ihre Wirkung ist also begrenzt.

Um Druck aufzubauen könnte Putin eine Generalmobilmachung anordnen. Doch das dürfte in der Bevölkerung Unmut provozieren. Der Krieg ist unpopulär, viele Russen versuchen ihn aus ihrem Alltag fern zu halten. „Wir glauben daher nicht daran, dass Putin diesen Schritt macht“, sagten mehrere Experten. Wenn Hunderttausende Reservisten eingezogen würden, dann betrifft der Krieg auf einmal viele Familien.

Bisher versucht Moskau, seine Truppen mit recht ungewöhnlichen Mitteln aufzufüllen. So boten die Streitkräfte Prämien etwa für jeden eroberten Kilometer ukrainischen Bodens an. Zudem wirbt die Söldnertruppe Wagner in Straflagern um Rekruten. Im Gegenzug für Straffreiheit sollen sie als „Sturmtruppen“ in die Ukraine ziehen, wie der Putin-Vertraute und Wagner-Finanzier Jewgeni Prigoschin bei einem Besuch eines Lagers erklärte. Der Erfolg der Aktion soll laut Bloggern bescheiden sein.

Vor der Hoffnung, dass Putin diesen Krieg verloren geben könnte, warnte Reiner Schwalbe. Der frühere Militärattaché an der deutschen Botschaft in Moskau hatte kürzlich dazu erklärt, dass keine Nuklearmacht einen Krieg gegen ein Land ohne Atomwaffen verlieren werde.

Denn klar ist: Putin würde sich bei einer Niederlange nicht lange im Amt halten können. Gewinnen indes, so der Gros der Beobachter, kann Russland diesen Krieg aber auch nicht.

Mehr: Russland greift jetzt gezielt ukrainische Infrastruktur an