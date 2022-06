Einwanderung EU-Innenminister erzielen Fortschritt bei Migrationsvorhaben

Die EU-Staaten streiten sich schon seit Jahren über Änderungen bei der Migrationspolitik. Nun einigten sich die Innenminister auf zwei Gesetzesvorhaben.

Die EU-Innenminister beschlossen unter anderem Unterstützung für die Mittelmeerländer, in denen viele Geflüchtete ankommen. (Foto: dpa) Migranten und Flüchtlinge in Griechenland

Luxemburg Bei der Reform der Asyl- und Migrationspolitik in der EU gibt es nach jahrelanger Blockade Fortschritt. Die EU-Innenminister erzielten am Freitag in Luxemburg eine politische Grundsatzeinigung auf zwei Gesetzesvorhaben, die den Schutz der europäischen Außengrenzen stärken sollen. Zudem soll ein Mechanismus zur Unterstützung der Mittelmeerländer im Umgang mit Asylsuchenden aufgesetzt werden.

Es habe Unterstützung einer großen Mehrheit der Länder für die drei Vorhaben gegeben, schrieb EU-Innenkommissarin Ylva Johansson auf Twitter. Sie sprach von „bedeutendem Fortschritt“. Jedoch sind die Details noch nicht ausgearbeitet. Der französische Vorsitz der EU-Staaten strebt einen endgültigen Deal bis Ende seiner Amtszeit Ende des Monats an.

Konkret geht es um ein neues Verfahren an den EU-Außengrenzen zur Identifikation Schutzsuchender sowie um eine Reform der Eurodac-Datenbank zur Abnahme von Fingerabdrücken. Über beide Vorhaben müssten die EU-Staaten noch mit dem Europaparlament verhandeln.

Die Teilnahme an dem geplanten Solidaritäts-Mechanismus, der die Mittelmeerländer Griechenland, Zypern, Italien, Malta und Spanien entlasten soll, wäre freiwillig. Die EU-Staaten könnten den Mittelmeerländern entweder Schutzsuchende abnehmen oder ihnen auf andere Weise helfen – etwa mit Geld oder Sachleistungen. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) schätzte, dass sich zehn bis zwölf Länder daran beteiligen könnten. Deutschland sei bereit, Menschen aufzunehmen, die Ministerin nannte jedoch keine konkrete Zahl. Der Mechanismus soll in die bereits bestehende Solidaritäts-Plattform, die nach Beginn des Kriegs in der Ukraine geschaffen wurde, integriert werden und zunächst auf ein Jahr begrenzt sein. Ziel ist, in dieser Zeit mindestens 10.000 Menschen zu verteilen. Die EU-Kommission und die französische Ratspräsidentschaft kündigten für die kommenden Tage ein Treffen an, um Details auszuarbeiten. Die EU-Staaten streiten seit Jahren über die Reform der gemeinsamen Asyl- und Migrationspolitik. Knackpunkt ist vor allem die Verteilung Schutzsuchender auf die Mitgliedstaaten. Mehr: Erdogans Flüchtlingspakt mit der EU gerät ins Wanken