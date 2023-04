Ex-Sowjetländer Wolf-Warrior sorgt für Empörung

Der chinesische Botschafter in Frankreich stellt die Souveränität der heutigen Ex-Sowjetrepubliken in Frage. Die Aussagen sorgen im Baltikum für Empörung.

In einem Interview im französischen Fernsehen hatte der chinesische Botschafter Lu Shaye zuvor die Souveränität von Staaten in Frage gestellt, die einst der Teil Sowjetunion waren. (Foto: imago images / Xinhua) Lu Shaye

Düsseldorf Der chinesische Botschafter in Frankreich, Lu Shaye, ist einer der als „Wolf-Warrior“ bekannten Diplomaten Pekings, die immer wieder mit aggressiven geopolitischen Äußerungen auffallen. Die Gruppe will mit ihren scharfen Aussagen die zunehmende geopolitische Bedeutung ihres Landes unterstreichen.

In seiner Zeit als chinesischer Botschafter in Paris hat Lu daher mehrfach mit umstrittenen Äußerungen Schlagzeilen gemacht. Jetzt brach er in einem TV-Interview ein weiteres Tabu: Der Diplomat stellte die Souveränität ehemaliger Sowjetstaaten wie der Ukraine infrage.

„Diese ehemaligen UdSSR-Länder haben keinen tatsächlichen Status im internationalen Recht, weil es kein internationales Abkommen gibt, das ihren souveränen Status festschreibt“, sagte Lu. Frankreich, die Ukraine und die baltischen Staaten reagierten bestürzt.