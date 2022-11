Joe Biden und Xi Jinping suchen am Rande des G20-Gipfels den Dialog. Doch das Verhältnis ist schlecht wie nie – das hat auch Folgen für Deutschland.

Joe Biden und Xi Jinping treffen zu Wochenbeginn erstmals nach der Amtsübernahme des US-Präsidenten aufeinander. (Archivbild aus dem Jahr 2013) (Foto: dpa) Joe Biden und Xi Jinping

Washington, Brüssel, Berlin Als US-Präsident Joe Biden vor ein paar Tagen nach den Erfolgschancen eines Treffens mit Chinas Staatschef Xi Jinping gefragt wurde, antwortete er selbstbewusst: „Meine Gespräche sind immer produktiv.“ Das wird sich nun zeigen: Zum ersten Mal seit Bidens Amtsantritt werden Biden und Xi am Rande des G20-Gipfels auf Bali persönlich miteinander sprechen. Eine Verständigung ist nicht zu erwarten, es geht eher um Schadensbegrenzung.

Weder die USA noch China wollten „eine Eskalation, ein Abrauschen der Weltwirtschaft oder gar einen Krieg“, meint Scott Kennedy, Chinaexperte am Center for Strategic and International Studies. Im Grunde hätten Biden und Xi keine andere Wahl, als miteinander zu sprechen. Sich nicht zu treffen „würde signalisieren: Es steht derart schlecht um uns, dass alles nur noch abwärtsgehen kann“.

