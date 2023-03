Taiwan lebt schon lange mit Chinas Drohung, die Insel mit ihrer weltweit wichtigen Chipproduktion anzugreifen. Nun gewinnt der Streit um die politischen Beziehungen zu Peking an Schärfe.

China sieht das demokratische Taiwan als Teil der Volksrepublik. (Foto: Getty Images, Reuters [M]) Die taiwanische Präsidentin Tsai Ing-wen und Chinas Staatschef Xi Jinping

Taipeh Joshua Tai lernt heute in der Kirche den Krieg. Vor ihm im Seminarraum im Keller der Jinan-Kirche in Taiwans Hauptstadt Taipeh liegt Verbandsmaterial. Gerade hat der Rechtsanwalt gehört, wie Triage funktioniert, also die Behandlung von Verletzten nach Schweregrad. Gleich wird er üben, wie man klaffende, blutende Wunden verbindet.

Zuvor hat er gelernt, wie am besten auf Desinformationskampagnen des möglichen Angreifers reagiert werden kann. Aus dem Feind macht Tai kein Geheimnis. „Ich habe Angst, dass China uns eines Tages angreift“, sagt er. „Deshalb bin ich hierher gekommen, um zu hören, wie ich mich, meine Familie und mein Umfeld im Kriegsfall schützen kann.“

