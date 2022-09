Interview Russland-Experte zu Folgen der Teilmobilmachung: „Junge Männer werden auswandern“

Der Politologe Stefan Meister spricht im Interview über die Strategie Putins und die Gefahr eines Atomkriegs. Außerdem erklärt er, wieso Deutschland nun Waffen liefern müsse.

300.000 Reservisten sollen einberufen werden. (Foto: IMAGO/SNA) Anwerbungs-Büro des Militärs in Moskau

In einer TV-Ansprache hat der russische Präsident Wladimir Putin eine Teilmobilmachung der eigenen Streitkräfte angeordnet. Stefan Meister, Russlandexperte der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP), sieht darin vor allem einen „Befreiungsschlag“ des Präsidenten nach innen. „Nun ist klar: Er will keine Verhandlungen, sondern eine weitere Eskalation“, sagt er.

Herr Meister, erleben wir mit Russlands Teilmobilmachung den Eintritt in eine neue Phase des Angriffskriegs gegen die Ukraine?

Putin hat eine Richtungsentscheidung getroffen. Er ist durch die Gebietsverluste in der Ukraine unter Druck geraten. Für ihn ist die Teilmobilmachung nun ein Befreiungsschlag vor allem nach innen. Nun ist klar: Er will keine Verhandlungen, sondern eine weitere Eskalation.

Russlandexperte der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) (Foto: Robert Bosch-Zentrum) Stefan Meister