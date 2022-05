Interview Ukrainische Vize-Regierungschefin: „Ein langer Krieg spielt Putin in die Hände“

Die stellvertretende Premierministerin Olga Stefanishyna fordert weitere Militärhilfen und ein schnelles Gas-Embargo von Europa. Für den symbolträchtigen 9. Mai hat sie einen Wunsch an Berlin.

„Teil der europäischen Familie“ (Foto: IMAGO/Agencia EFE) Stefanishyna im Gespräch mit der dänischen Premierministerin Frederiksen und dem spanischen Premier Sanchez in der Ukraine

Düsseldorf, Berlin Am 9. Mai, an dem in Russland und der Ukraine das Ende des Zweiten Weltkriegs gefeiert wird, sollen alle Ukrainer das Haus nicht verlassen. Denn irgendetwas werde Russland an diesem Tag unternehmen, sagt die Vize-Regierungschefin Olga Stefanishyna im Handelsblatt-Interview. Die Intensität der russischen Angriffe im Osten der Ukraine habe bereits zugenommen.

Der Feiertag werde die Kluft zwischen Europa und Russland zeigen, sagt Stefanishyna. Moskau werde an diesem Tag den Krieg feiern. Für die Ukraine stehe der Tag für Europa, für die Einheit der Nationen und das Bekenntnis, zusammen stärker zu sein. „Wir würden uns freuen, Bundeskanzler Scholz hier am 9. Mai zu begrüßen“, sagte Stefanishyna. „Das wäre ein Zeichen und würde ein neues Kapitel in unseren Beziehungen eröffnen.“

