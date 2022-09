 Konflikt: Pelosi verspricht Armenien Unterstützung im Konflikt mit Aserbaidschan

Aserbaidschan und Armenien geben sich gegenseitig die Schuld dafür, dass ihr Konflikt erneut aufblüht. Pelosi sagt Armenien Unterstützung nach Angriffen durch Aserbaidschan zu.

Der Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan ist 2020 zu einem Krieg eskaliert. (Foto: IMAGO/SNA) Nancy Pelosi und ihr armenischer Amtskollege Alen Simony

Tiflis Die US-Spitzenpolitikern Nancy Pelosi hat bei ihrem Besuch in Armenien das Nachbarland Aserbaidschan für die jüngsten Zusammenstöße beider Länder verantwortlich gemacht. Die Präsidentin des US-Repräsentantenhauses sprach am Sonntag in der armenischen Hauptstadt Jerewan von „illegalen und tödlichen Angriffen durch Aserbaidschan auf armenisches Gebiet“.

„Wir verurteilen diese Angriffe scharf“, sagte die Politikerin, die der Demokratischen Partei von Präsident Joe Biden angehört. „Dies wurde von den Aserbaidschanern begonnen und das muss anerkannt werden.“ Pelosi sagte, die USA seien bereit, Armenien im weltweiten Ringen von Demokratien und Autokratien zu unterstützen.

Die Region gilt traditionell als Einflussgebiet Russlands, das in dem Konflikt in der Vergangenheit vermittelt hatte und mit den Armeniern in einem Militärbündnis verbunden ist. Zuletzt war in Armenien jedoch Enttäuschung über die Rolle Russlands laut geworden. „Wir sind natürlich sehr unzufrieden.

Unsere Erwartungen waren nicht gerechtfertigt“, hatte Parlamentspräsident Alen Simonjan gesagt. Die von Russland angeführte Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit (OVKS) erweise sich als zahnloser Tiger. Aserbaidschan, das an Russland grenzt und wie Armenien eine ehemalige Sowjetrepublik ist, hatte sich vor rund 20 Jahren aus dem Bündnis verabschiedet und steht dem Nato-Mitglied Türkei nahe.

Bei Gefechten zwischen armenischen und aserbaidschanischen Kräften waren in der vergangenen Woche mehr als 200 Menschen getötet worden. Der neuerliche Gewaltausbruch entzündete sich im jahrzehntealten Konflikt um die mehrheitlich von Armeniern bewohnte Region Bergkarabach. Völkerrechtlich gehört das Gebiet zu Aserbaidschan, von dem es sich aber 1991 losgesagt hatte. Der Konflikt war 2020 zu einem Krieg eskaliert, der nach sechs Wochen mit einer von Russland vermittelten Waffenruhe beendet wurde. Für die neuerlichen Kämpfe geben sich beide Seiten gegenseitig die Schuld.

Das Kaukasusgebiet ist auch ein wichtiger Korridor für Öl- und Gaspipelines vom Kaspischen Meer nach Europa. Weitere bewaffnete Konflikte im Bereich der früheren Sowjetunion sind der Russland geführten Krieg gegen die Ukraine und die jüngsten Kämpfe an der Grenze zwischen Tadschikistan und Kirgisistan.

