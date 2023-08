Medien Sorge um die „vierte Gewalt“: Einige wenige Milliardäre kaufen Frankreichs Zeitungslandschaft auf

Der ultrakonservative Industrielle Vincent Bolloré kontrolliert nun auch die bekannteste Sonntagszeitung des Landes. Kritiker fürchten um die Unabhängigkeit der Presse.

Der ultrakonservative Unternehmer Bolloré hat sich ein Medienimperium aufgebaut. Nun wird ihm vorgeworfen, die journalistischen Inhalte in seinem Sinne zu beeinflussen. (Foto: Lionel Préau/Riva Press/laif) Demonstration gegen Milliardär Bolloré

Paris 40 Tage lang streikte die Redaktion des „Journal du Dimanche“ (JDD), Frankreichs bekanntester Sonntagszeitung. Der Arbeitskampf richtete sich gegen den neuen Chefredakteur Geoffroy Lejeune, der zuvor das politisch am rechten Rand stehende Magazin „Valeurs actuelles“ geleitet hatte. Und gegen den ultrakonservativen Industriellen Vincent Bolloré.

Der Milliardär gebietet über ein Medienimperium, zu dem neuerdings auch das „Journal du Dimanche“ gehört. Bolloré, so vermutet die Belegschaft, habe die Personalentscheidung aus politischen Eigeninteressen durchgedrückt.

Am Ende hatten die Streikenden keine Chance: Lejeune konnte wie geplant seine Arbeit aufnehmen. „Auch wenn wir das Thema der redaktionellen Unabhängigkeit in die Öffentlichkeit getragen haben, so haben wir gegen unseren Aktionär nicht gewinnen können“, räumte die Journalistengewerkschaft SDJ ein.