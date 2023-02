Noch können russische Internetnutzer Youtube ungestört nutzen, Oppositionelle bespielen die Plattform rege. Nun mehren sich Gerüchte über ein mögliches Verbot.

Riga Verbietet Russland in Kürze die Videoplattform Youtube? Die Google-Tochter ist für viele Russinnen und Russen eine der letzten Quellen für unzensierte Informationen aus aller Welt. Anders als Facebook, Twitter oder Instagram, die in Russland nur noch umständlich über einen VPN-Zugang zu erreichen sind, ist YouTube für Nutzer und Nutzerinnen in Russland von den Behörden noch nicht blockiert worden.

Seit Jahresanfang mehren sich die Indizien, dass es damit bald vorbei sein könnte. Am Dienstag wurde bekannt, dass der russische Medienkonzern Gazprom-Media die Zusammenarbeit mit Youtubes Mutterkonzern Google einstellt, wie die russische Nachrichtenagentur Ria Nowosti unter Berufung auf das Unternehmen berichtet.

Grund dafür sei die Sperrung der Youtube-Kanäle der russischen staatlichen TV-Sender TNT und NTW. Gazprom-Media ist nicht nur Mehrheitseigentümer dieser beiden Sender, sondern auch der russischen Youtube-Alternative Rutube.

