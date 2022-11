Mehrheit im Repräsentantenhaus Kevin McCarthy – Ein Opportunist will ins dritthöchste Amt der USA

Der „Speaker of the House“ kann Gesetze einbringen, den Präsidenten ersetzen und Wirtschaftskrisen verhindern. Der Republikaner McCarthy will den Job unbedingt – doch er muss um seine Wahl zittern.

Washington Am Abend der Zwischenwahlen stand bei den Republikanern im US-Kongress alles bereit für die große Sause: Büfett, Champagner, Party-Dekoration. Doch Kevin McCarthy, der Chef der Republikaner im Repräsentantenhaus, blickte bei seiner Rede um Mitternacht in irritierte Gesichter. Die Republikaner schnitten bei den Midterms schlechter ab als erwartet.

Im Senat konnten die Demokraten ihre Mehrheit halten, das entschied sich in der Nacht zum Sonntag mit der Auszählung des Bundesstaats Nevada. Jetzt haben die Republikaner zwar noch Chancen, das Repräsentantenhaus zu übernehmen – aber wohl mit einer viel knapperen Mehrheit als vorhergesagt. Das ist wiederum ein Riesenproblem für McCarthy.

Der Abgeordnete aus Kalifornien arbeitet seit acht Jahren darauf hin, zum Sprecher des Repräsentantenhauses gewählt zu werden. Das dritthöchste Staatsamt in den USA birgt enorme Macht: Zum Beispiel kann der Sprecher bestimmen, welche Gesetze behandelt werden. Fallen Präsident und Vizepräsident aus, springt der „Speaker of the House“ ein.