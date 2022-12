Moldaus Geheimdienstchef hält einen russischen Angriff Anfang 2023 für wahrscheinlich. Wie ist die Lage in der früheren Sowjetrepublik? Ein Interview mit der Expertin Ana Mihailov.

Frau Mihailov, der Chef des moldawischen Geheimdienstes zeigte sich am Montag in einem Interview sicher, dass ein russischer Angriff auf Moldau 2023 bevorstehe. Es sei nur noch nicht klar, wann. Denkbar sei bereits der Januar. Teilen Sie diese Ansicht?

Eigentlich hat er nichts Neues gesagt, und die Drohung mit einem sogenannten bevorstehenden Angriff besteht seit Beginn des Ukraine-Krieges. In Anbetracht des Kriegsverlaufs und der Entwicklungen an der Südfront erscheint das Szenario eines Angriffs auf die Republik Moldau über die Region Transnistrien (die sich abgespalten hat und von Russland unterstützt wird, Anm. d. Red.) jedoch weniger wahrscheinlich.

Noch unwahrscheinlicher ist, dass die Republik Moldau vom Norden aus angegriffen wird. Dies würde bedeuten, dass Russland die Ukraine über Belarus angreifen müsste. Erst mit der Wiedereröffnung der Nordfront könnte Russland Moldau auf dem Landweg erreichen.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen