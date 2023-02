Premier League Britische Regierung will finanziellen Exzessen Einhalt gebieten

Eine neue Regulierungsbehörde soll die Finanzen der Klubs besser kontrollieren und einen Ausverkauf verhindern. Die Initiative kommt zu einem heiklen Zeitpunkt.

Die britische Regierung will eine neue Aufsichtsbehörde für den Fußball auf der Insel gründen. (Foto: Getty Images) Fußball-Stars Erling Haaland (r.) und Ilkay Gündogan von Manchester City

London „The people’s game“ – so wird Fußball in seinem Mutterland genannt, obwohl er fast nirgendwo sonst so kommerzialisiert ist wie auf der Insel. Die Regierung in Großbritannien will das jetzt ändern und durch eine neue Aufsichtsbehörde sicherstellen, dass der Fußball wieder zu einem Volkssport wird.

„Unsere mutigen Pläne werden die Fans wieder in den Mittelpunkt des Fußballs stellen, das reiche Erbe und die Traditionen unserer beliebten Vereine schützen und den schönen Sport für künftige Generationen bewahren“, kündigte der britische Premierminister Rishi Sunak in London an.