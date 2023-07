Reise Streik im Flugverkehr in Italien und Belgien

Rund 1000 Flugverbindungen und mehr als 250.000 Passagiere könnten von dem Ausstand betroffen sein. Bislang sind Direktflüge aus Deutschland nach Italien, nicht aber nach Belgien betroffen.

Einige Flugverbindungen etwa von Rom-Fiumicino nach München, Köln, Hamburg oder Frankfurt fallen in dem Zeitraum des Ausstands aus. (Foto: dpa) Streik im Flugverkehr in Italien

Rom, Schönefeld, Brüssel Der Reiseverkehr während der Ferien läuft an großen deutschen Flughäfen bislang ohne größere Schwierigkeiten. Von einem Streik in Italien an diesem Wochenende sind aber auch deutsche Reisende betroffen. Das Bodenpersonal, unter anderem zuständig für Abfertigungs- und Check-In-Dienste, streikt dort von 10 bis 18 Uhr. Rund 1000 Flugverbindungen sowie mehr als 250.000 Passagiere könnten von dem Ausstand betroffen sein, schätzte der italienische Verbraucherschutzverband Codacons.

Hunderte Flüge – auch von und nach Deutschland – wurden bereits gestrichen. Ein Streik von Ryanair-Piloten in Belgien hatte indes keine direkten Auswirkungen auf den deutschen Flugverkehr.

Ansonsten läuft der Ferienverkehr in Deutschland weitgehend reibungslos. In Berlin, Brandenburg, Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern war vor dem Wochenende der letzte Schultag. In einigen Bundesländern haben die Ferien bereits zuvor begonnen, in anderen steht der Ferienanfang noch aus.

3,5 Millionen Fluggäste in den Berliner Sommerferien erwartet

„Wir hatten am Freitag einen sehr gut geplanten und entspannten Start in die Sommerferien“, sagte ein Sprecher der Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg (FBB) am Samstag auf Anfrage. „Alle Passagiere waren gut vorbereitet und unsere Dienstleister am Flughafen gut aufgestellt.“ Rund 80.000 Fluggäste seien am reisestärksten Tag des Ferienbeginns über den Flughafen in Schönefeld gereist. Über 3,5 Millionen Reisende erwarten die Betreiber über die nächsten sechs Wochen – rund eine halbe Million Menschen mehr als vor einem Jahr.

Auch am Hamburger Flughafen läuft der Betrieb nach jüngsten Klimaprotesten wieder ohne Probleme. „Der eigentliche Ferienstart am Samstag in Hamburg und Schleswig-Holstein lief bisher reibungslos“, sagte eine Sprecherin. In den ersten Tagen waren täglich rund 340 Starts und Landungen mit rund 50.000 Passagieren geplant. „Dieses Niveau wird auch in den kommenden Tagen so bleiben.“ Am Donnerstagmorgen hatten Klimaaktivisten der Gruppe Letzte Generation den Hamburger Flughafen für Stunden lahmgelegt. Am Freitag habe es daher noch einzelne Flugstreichungen oder Verspätungen gegeben, sagte die Flughafen-Sprecherin.

In Nordrhein-Westfalen laufen die Ferien bereits seit einigen Wochen. Auch an den beiden großen Flughäfen Düsseldorf und Köln/Bonn geht es planmäßig zu. Die NRW-Flughäfen meldeten am 22. Juni Hochbetrieb, aber keine langen Warteschlangen. Der Düsseldorfer Flughafen rechnete vor dem Ferienstart für die über sechs Wochen mit mehr als drei Millionen Passagieren. In Köln/Bonn werden über die gesamten Ferien 1,7 Millionen Reisende erwartet. Im Vorjahr war es wegen Personalengpässen bei den Sicherheitsfirmen zu Problemen und stundenlangen Wartezeiten zu den Stoßzeiten gekommen.

Easyjet kämpf mit Verspätungen

Der Flughafen Hannover hatte zum Ferienstart in Niedersachsen am vergangenen Wochenende mit insgesamt 52.000 Passagieren an drei Tagen ein hohes Fluggastaufkommen. Probleme in der Sicherheitsabfertigung oder Verspätungen gab es nach Angaben eines Sprechers aber nicht.

Für die Fluggesellschaften bleibt die Sommerreisezeit indes eine angespannte Zeit. „Es bleibt eine Herausforderung, und man kann ein abermaliges Chaos an den Flughäfen nicht ausschließen“, sagte der Chef des britischen Billigfliegers Easyjet, Johan Lundgren, der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ (Samstag). „Es gibt 10 bis 15 Prozent mehr Europa-Flüge als 2022 und gleichzeitig weiter Kapazitätsbeschränkungen an einigen Flughäfen, unter anderem wegen Personalmangels. Das ist eine brisante Mischung.“

Easyjet kämpfe derzeit trotz ausreichend Personal über alle Standorte hinweg mit Verspätungen. „Wir können mit der aktuellen Lage nicht zufrieden sein“, sagte Lundgren. Easyjet ist einer der größten Anbieter am BER.

120 Ryanair-Flüge gestrichen

Nachdem mehrere Treffen zwischen Pilotenvertretern und Ryanair nicht zu einer Lösung des Konflikts geführt hatten, traten 80 Prozent der Ryanair-Piloten an dem Flughafen Brüssel-Charleroi – etwa 50 Kilometer südlich der belgischen Hauptstadt Brüssel - in den Streik. Von den 120 gestrichenen Flügen waren 62 für Samstag und 58 für Sonntag geplant. Ryanair bietet keine Flüge von Brüssel-Charleroi zu Zielen in Deutschland an.

Mehr: Wieso immer mehr Deutsche in Italien kaufen